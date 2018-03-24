خالد عبدالغفار: "إطلاق طاقات المصريين" رسالة بأن البحث العلمى أولوية الدولة

وائل ربيعى

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن مؤتمر إطلاق طاقات المصريين اليوم، السبت، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، هو رسالة أن البحث العلمى ضمن أولويات الدولة المصرية، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تعطى اهتماما كبيرا بالبحث العلمى، ودوره فى التمكين ومحاربة الإرهاب والتطرف، ومحاور أخرى، مثل الزراعة والغذاء.

وأضاف عبد الغفار، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، على هامش المؤتمر القومى للبحث العلمى، الذى نظمته الوزارة بحضور الرئيس السيسى والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، أنه تم الانتهاء من الإستراتيجية القومية للبحث العلمى، مع وضوح لرؤية 5 سنوات قادمة من البحث العلمى لقطاعات مختلفة، مبينا أن تم التعاون مع الوزارات الأخرى بالقطاعات العديدة مثل الزراعة والطاقة والآثار من خلال وزارة البحث العلمى، وقطاع أكاديمية البحث العلمى، والوصول لخطة تنفيذية لتنفيذها عبر المراكز البحثية، بمجالات المياه والطاقة والصحة، مع تمويل كبير، وأن يكون مرتبطا بالخطة البحثية، وبقواعد الترقيات، لوضوح للترقيات والتزامها، ما يتم الاتفاق عليه.

وأشار الوزير، إلى أن المؤتمر تطرق لرسائل كبير، عبر جهد كبير للسنوات الماضية، ما وصلت له مصر من الترتيب الدولى للجامعات الدولى وكذلك عمليات النشر الدولى، موضحا أن هناك تفوقا كبير لعدد من التخصصات للكليات المصرية بالتصنيفات الدولية.

وأوضح الوزير، أنه تم تخصيص مكاتب داخل الجامعات للتقدم الترتيب الدولى للجامعات، مؤكدا أن كل الجامعات تقدمت بملفات خاصة للتقدم فى الترتيب العالمى لها بين التصنيفات، متمنيا أن شهر يونيه المقبل يكون تصنيف الجامعات المصرية أفضل وأفضل، مؤكدا أن منظومة البحث العلمى، تعد أملا كبيرا للدولة، لافتا إلى أن الدولة تولى لها أهمية كبيرة.