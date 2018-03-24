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السبت، 24 مارس 2018 01:11 م
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خالد صلاح: تفجير الإسكندرية كان متوقعا بعد سحق قواتنا لأوكار الإرهاب بسيناء

السبت، 24 مارس 2018 01:01 م
خالد صلاح: تفجير الإسكندرية كان متوقعا بعد سحق قواتنا لأوكار الإرهاب بسيناء خالد صلاح





كتب محمد تهامى زكى
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قال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع، إن تفجير الإسكندرية كان متوقعا بعد سحق قواتنا المسلحة لأوكارهم فى سيناء، مؤكدا أن رد الفعل الشعبى سيكون مدهشا يوم التصويت فى انتخابات الرئاسة.

 

وكتب خالد صلاح، عبر حسابه الرسمى على تويتر: "‏انفجار الإسكندرية عمل بائس ومتوقع، فقواتنا تسحق أوكارهم فى شمال سيناء، وهو محاولة يائسة للتأثير على الانتخابات ورد الفعل الشعبي سيكون مدهشا يوم التصويت بإذن الله".

كانت عبوة ناسفة موضوعة أسفل إحدى السيارات انفجرت صباح اليوم السبت على جانب الطريق بشارع المعسكر الرومانى بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية أثناء مرور اللواء مدير أمن الإسكندرية مستقلاً سيارته.

 

وأوضح مسئول مركز الإعلام بوزارة الداخلية، أن الانفجار أسفر عن استشهاد أحد أفرد الشرطة وإصابة أربعة آخرين، وحدوث تلفيات ببعض السيارات المتوقفة على جانبى الطريق.

خالد صلاح عبر تويتر
خالد صلاح عبر تويتر

 


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