"حى شرق" الإسكندرية: فتح شارع المعسكر الرومانى للمرور بعد رفع حطام التفجير







الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء وحيد رضوان ، رئيس حى شرق الإسكندرية، أنه تم الانتهاء من مسح شارع المعسكر الرومانى بالكامل، ورفع الحطام إثر انفجار عبوة بسيارة مفخخة صباح اليوم، كما تم رفع حطام كافة السيارات الأخرى التى تحطمت من جراء الانفجار، و فتح الشارع للمرور بصورة طبيعية.

وأشار اللواء وحيد رضوان ، رئيس حى شرق فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع " أن الانفجار كان بعيدا عن العقارات السكنية بالشارع، حيث وقع أمام فيلا مهجورة لا يوجد بها سكان، وعلى بعد عدة أمتار من العمارة السكنية الوحيدة التى تأثرت بتحطيم زجاج نوافذها، وهى الأقرب إلى الانفجار، أما باقى العقارات فهى بعيدة تماما عن الانفجار، موضحا أنه حتى يطمئن سكان هذا العقار ستتم معاينة له من الإدارة الهندسية للحى، للوقوف على حالته الإنشائية بعد أن يتقدم السكان بطلب رسمى إلى الحى بذلك، مشيرا إلى أن الحى سيقدم كافة الخدمات المطلوبة إلى سكان العقار المذكور