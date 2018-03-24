حملة السيسي شاكرة مصريى الخارج: مشاركتكم بالانتخابات عكست ارتباطكم بمصر







كتب إيمان على - محمد صبحى

قال نصر مطر، منسق حملة مواطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الخارج، إنه تلقى اتصالا من السفير محمود كارم، المنسق العام للحملة الرسمية للرئيس السيسي، وجه فيه الشكر لكل المصريين بالخارج الذين حرصوا على المشاركة فى انتخابات الرئاسة، بشكل عكس صورة رائعة عن ارتباط أبناء مصر بالخارج بوطنهم.

وأضاف "مطر"، فى بيان صادر عنه اليوم السبت، أن رسالة الشكر التى وجهها السفير محمود كارم لأبناء الجاليات المصرية بالخارج، لاقت امتنانا هائلا من كل المصريين، الذين ثمّنوا هذه الرسالة غاليا، مؤكدين أن مشاركتهم صدرت عن حس وطنى خالص، ومن منطلق إيمان راسخ منهم بأن الرئيس السيسي الزعيم المناسب لحمل الأمانة والنهوض بمصر ووضعها فى المكانة اللائقة بها بين دول العالم.