حملة السيسي شاكرة مصريى الخارج: مشاركتكم بالانتخابات عكست ارتباطكم بمصر

حملة السيسي شاكرة مصريى الخارج: مشاركتكم بالانتخابات عكست ارتباطكم بمصرالسبت، 24 مارس 2018 09:20 ص
السفير محمود كارم المنسق العام لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابية
كتب إيمان على - محمد صبحى
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قال نصر مطر، منسق حملة مواطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الخارج، إنه تلقى اتصالا من السفير محمود كارم، المنسق العام للحملة الرسمية للرئيس السيسي، وجه فيه الشكر لكل المصريين بالخارج الذين حرصوا على المشاركة فى انتخابات الرئاسة، بشكل عكس صورة رائعة عن ارتباط أبناء مصر بالخارج بوطنهم.
وأضاف "مطر"، فى بيان صادر عنه اليوم السبت، أن رسالة الشكر التى وجهها السفير محمود كارم لأبناء الجاليات المصرية بالخارج، لاقت امتنانا هائلا من كل المصريين، الذين ثمّنوا هذه الرسالة غاليا، مؤكدين أن مشاركتهم صدرت عن حس وطنى خالص، ومن منطلق إيمان راسخ منهم بأن الرئيس السيسي الزعيم المناسب لحمل الأمانة والنهوض بمصر ووضعها فى المكانة اللائقة بها بين دول العالم.
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