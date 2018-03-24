video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 مارس 2018 10:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

حملة السيسي شاكرة مصريى الخارج: مشاركتكم بالانتخابات عكست ارتباطكم بمصر

السبت، 24 مارس 2018 09:20 ص
حملة السيسي شاكرة مصريى الخارج: مشاركتكم بالانتخابات عكست ارتباطكم بمصر السفير محمود كارم المنسق العام لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابية





كتب إيمان على - محمد صبحى
إضافة تعليق

قال نصر مطر، منسق حملة مواطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الخارج، إنه تلقى اتصالا من السفير محمود كارم، المنسق العام للحملة الرسمية للرئيس السيسي، وجه فيه الشكر لكل المصريين بالخارج الذين حرصوا على المشاركة فى انتخابات الرئاسة، بشكل عكس صورة رائعة عن ارتباط أبناء مصر بالخارج بوطنهم.
 
وأضاف "مطر"، فى بيان صادر عنه اليوم السبت، أن رسالة الشكر التى وجهها السفير محمود كارم لأبناء الجاليات المصرية بالخارج، لاقت امتنانا هائلا من كل المصريين، الذين ثمّنوا هذه الرسالة غاليا، مؤكدين أن مشاركتهم صدرت عن حس وطنى خالص، ومن منطلق إيمان راسخ منهم بأن الرئيس السيسي الزعيم المناسب لحمل الأمانة والنهوض بمصر ووضعها فى المكانة اللائقة بها بين دول العالم.

إضافة تعليق

الانتخابات الرئاسية 2018

انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة2018

الانتخابات الرئاسية فى مصر

انتخابات الرئاسة المصرية 2018

الرئيس السيسى

أخبار مصر




لا تفوتك
CNN: منتخب مصر قوة لا يستهان بها فى كأس العالم 2018

CNN: منتخب مصر قوة لا يستهان بها فى كأس العالم 2018

بدء الصمت الانتخابى وحظر الدعاية لمرشحى الرئاسة

بدء الصمت الانتخابى وحظر الدعاية لمرشحى الرئاسة

لماذا أصدر تنظيم الحمدين قائمة إرهاب؟.. مؤسس المخابرات القطرية: مناورة ساذجة من أمير التطرف.. أستاذ علوم سياسية: لغسل يده من الإرهاب قبل اللقاء المرتقب مع ترامب.. وخبراء: العالم سُيكذبها

لماذا أصدر تنظيم الحمدين قائمة إرهاب؟.. مؤسس المخابرات القطرية: مناورة ساذجة من أمير التطرف.. أستاذ علوم سياسية: لغسل يده من الإرهاب قبل اللقاء المرتقب مع ترامب.. وخبراء: العالم سُيكذبها

انتخابات الرئاسة 2018.. القضاة يتسلمون مظاريف الاقتراع للتوجه إلى لجانهم الفرعية بالمحافظات.. الهيئة الوطنية للانتخابات: غدا بدء الصمت الانتخابى وتوقف دعاية المرشحين.. وتؤكد:لجان رصد المخالفات لم تتلقى أى شكاوى

انتخابات الرئاسة 2018.. القضاة يتسلمون مظاريف الاقتراع للتوجه إلى لجانهم الفرعية بالمحافظات.. الهيئة الوطنية للانتخابات: غدا بدء الصمت الانتخابى وتوقف دعاية المرشحين.. وتؤكد:لجان رصد المخالفات لم تتلقى أى شكاوى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ارتفاع الطلب على تذاكر الطيران لمصر لـ13% خلال أسبوع

ارتفاع الطلب على تذاكر الطيران لمصر لـ13% خلال أسبوع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة