حملة الرئيس السيسي الانتخابية تستقبل اليوم وفدا من الاتحاد الأفريقى

حملة الرئيس السيسي الانتخابية تستقبل اليوم وفدا من الاتحاد الأفريقىالسبت، 24 مارس 2018 09:24 ص
السفير محمود كارم المنسق العام لحملة الرئيس السيسي الانتخابية
كتبت إيمان على - محمد صبحى
إضافة تعليق
تستقبل الحملة الانتخابية الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، وفدا من الاتحاد الأفريقى فى مقر الحملة بالقاهرة، ومن المقرر أن يكون فى استقبالهم السفير محمود كارم المنسق العام للحملة.
ومن المقرر أن يتطرق اللقاء لبحث عمل الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية الجارية، وعرض أنشطة وفعاليات الحملة ومقراتها فى المحافظات.
كانت الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبلت عددا من سفراء الدول العربية والأوروبية والأفريقية خلال الفترة الماضية، للوقوف على خطة عمل الحملة وتحركاتها، ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات الرئاسية داخل مصر أيام 26 و27 و28 مارس الجارى.
إضافة تعليق
لماذا أصدر تنظيم الحمدين قائمة إرهاب؟.. مؤسس المخابرات القطرية: مناورة ساذجة من أمير التطرف.. أستاذ علوم سياسية: لغسل يده من الإرهاب قبل اللقاء المرتقب مع ترامب.. وخبراء: العالم سُيكذبها
انتخابات الرئاسة 2018.. القضاة يتسلمون مظاريف الاقتراع للتوجه إلى لجانهم الفرعية بالمحافظات.. الهيئة الوطنية للانتخابات: غدا بدء الصمت الانتخابى وتوقف دعاية المرشحين.. وتؤكد:لجان رصد المخالفات لم تتلقى أى شكاوى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة