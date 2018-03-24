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حملة الرئيس السيسي الانتخابية تستقبل اليوم وفدا من الاتحاد الأفريقى

السبت، 24 مارس 2018 09:24 ص
حملة الرئيس السيسي الانتخابية تستقبل اليوم وفدا من الاتحاد الأفريقى السفير محمود كارم المنسق العام لحملة الرئيس السيسي الانتخابية





كتبت إيمان على - محمد صبحى
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تستقبل الحملة الانتخابية الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، وفدا من الاتحاد الأفريقى فى مقر الحملة بالقاهرة، ومن المقرر أن يكون فى استقبالهم السفير محمود كارم المنسق العام للحملة.

ومن المقرر أن يتطرق اللقاء لبحث عمل الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية الجارية، وعرض أنشطة وفعاليات الحملة ومقراتها فى المحافظات.


كانت الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبلت عددا من سفراء الدول العربية والأوروبية والأفريقية خلال الفترة الماضية، للوقوف على خطة عمل الحملة وتحركاتها، ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات الرئاسية داخل مصر أيام 26 و27 و28 مارس الجارى.


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