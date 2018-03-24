"حماية المستهلك": القانون الجديد يحظر الإعلان عن مشاريع الإسكان دون ترخيص

"حماية المستهلك": القانون الجديد يحظر الإعلان عن مشاريع الإسكان دون ترخيصالسبت، 24 مارس 2018 01:00 ص
اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة
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أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، استئناف مناقشة مشروع القانون الجديد لحماية المستهلك، فى الجلسة العامة للبرلمان يوم 4 أبريل المقبل، لافتًا إلى أن القانون الجديد يعمل على تفعيل الرقابة فى الأسواق، ويضمن حقوق المواطنين.
وأضاف اللواء عاطف يعقوب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن القانون الجديد يلزم المنتجين بتوفير قطع الغيار بعد انتهاء الضمان طالما أن العمر الافتراضى للمنتج سارى مع حظر الإعلان عن مشاريع الإسكان أو تقسيم الأراضى دون أن يكون هناك ترخيص صادر للمشروع وتحديد مواعيد الاستلام، كما يحظر مشروع القانون على المورد الإعلان عن تخفيضات وهمية على خلاف الحقيقة، أو معلومات مغلوطة عن الأسعار بدعوى فرض ضرائب مثل القيمة المضافة أو التلاعب فى تاريخ الصلاحية.
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