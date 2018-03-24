حفلة عيد أم لأكبر صانعة مشغولات يدوية بأسوان تعمل بالحرفة منذ السبعينيات







أسوان – صلاح المسن

فى ذكرى عيد الأم يلتف الأبناء حول الأم، تقديرا لعطائها وتضحياتها، فيما تشهد كافة أنحاء الجمهورية هذه الأيام مظاهر حفلات الأم المثالية، التى تتم على المستوى الشعبى والرسمى والنقابى والجامعات والمستويات كافة.

فيما شهدت محافظة أسوان احتفالية فريدة من نوعية تزامناً مع احتفالات عيد الأم، ففى لفتة كريمة من عارضات بمهرجان كوم امبو للمشغولات اليدوية والأدوات المنزلية الذى أقامته مجموعة من السيدات، حيث أقمن احتفالاً على هامش المهرجان لزميلتهن المشاركة فى المهرجان، حيث اعتبرنها جميعا بمثابة أمهم ورائدة لهن فى مجال المشغولات اليدوية.

فيما قدم رواد المهرجان التهنئة القلبية بمناسبة الاحتفال بعيد الأم للسيدة “إنعام “صانعة المشغولات اليدوية.

فيما تقول السيدة "إنعام" لـ"اليوم السابع" إنها تشارك حاليا فى مهرجان كوم امبو لعرض منتجاتها من المشغولات اليدوية والمصنوعة من العرجون والخوص والكروشية حيث تزاول هذه الحرفة منذ أن تعلمتها فى نهاية السبعينيات مقدمة الشكر لزميلاتها فى مهرجان كوم امبو بهذه الاحتفالية وعلى هذا التكريم وعلى الكلمات الرقيقة بالتزامن مع احتفالات عيد الأم وأضافت أنها مدربة كروشية وأشغال يدوية بجمعية النور النسائية بدراو وأنها كانت تعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو وخرجت على المعاش فى عام 2015.

فيما تقول “سحر مصطفى “معلم أول زخرفة ومنسقة مهرجان كوم امبو: "لقد تم عمل الاحتفالية على هامش انعقاد مهرجان كوم امبو تكريما للسيدة إنعام بما أنها أكبر عارضات المهرجان سنا، ولم ترزق بأبناء فكانت لفتة جميلة من عارضات المهرجان.

فيما تقول "هناء" ربة منزل من رواد المهرجان أن مهرجان كوم امبو يبرز مدى إصرار المرأة المصرية واقتحامها لسوق العمل و من ناحية أخرى يبرز صورة مثالية للمرأة وهى السيدة التى تعد من أكبر السيدات اللاتى يقمن بصنع المشغولات اليدوية التراثية والمصنوعة من الخامات اليدوية، وتكريم هذه السيدة يعد بمثابة لفتة إنسانية وحضارية،