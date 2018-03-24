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حبس 5 أشخاص شروعوا فى بيع فيلا بأوراق مزروة لصاحب مطعم بالجيزة

السبت، 24 مارس 2018 12:59 م
حبس 5 أشخاص شروعوا فى بيع فيلا بأوراق مزروة لصاحب مطعم بالجيزة حبس - أرشيفية





كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس 5 أشخاص فى اتهامهم بالنصب ومحاولة بيع فيلا ملك الغير باستخدام أوراق مزيفة بمبلغ 2 مليون و500 ألف جنيه، لصاحب مطعم شهير بالجيزة.

تلقى ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة بلاغا من مدير مكتب توثيق الجيزة، أفاد فيه بتقديم محامى لأوراق مزيفة لعمل توكيل خاص ببيع فيلا بأكتوبر، لصاحب مطعم شهير.

وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة تم ضبط المحامى و 4 أشخاص آخرين بصحبته، وكشفت التحريات أن المحامى حصل على أوراق مزيفة، لاستخدامها فى بيع فيلا بأكتوبر مالكها "متوفى"، فى محاولة لبيعها لصاحب مطعم شهير.

وكشفت التحريات أن أحد المتهمين انتحل صفة صاحب الفيلا، مقابل حصوله على مبلغ 150 ألف جنيه، وباستدعاء ابن صاحب الفيلا، ذكر أن والده متوفى، وأن الفيلا ملك الورثة، وليست معروضة للبيع، فحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

 

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