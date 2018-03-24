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السبت، 24 مارس 2018 10:06 م
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حبس عامل بالسويس 4 أيام لقتله زميله بسبب خلاف على مبلغ مالى

السبت، 24 مارس 2018 06:45 م
حبس عامل بالسويس 4 أيام لقتله زميله بسبب خلاف على مبلغ مالى المجنى عليه





السويس - سيد نون
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أمرت نيابة السويس، اليوم السبت، برئاسة المحامى العام لنيابات السويس، حبس عامل بشركة خاصة أربعة أيام على ذمة التحقيقات لقتله زميله خنقا بعد خلاف على مبلغ مالى.

 

 ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد بعد اعترافاته التفصيلية بالواقعة وأمرت النيابة بعرض الجثة إلى الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة.

 

وبدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس إخطارًا من اللواء خالد إبراهيم مدير إدارة البحث الجنائى يفيد العثور عل جثة شاب ملقاة بمقابر الأربعين داخل أكياس وجوال.

 

وذكرت تحريات العميد محمود عيد رئيس مباحث المديرية أن وراء الجريمة ع م 32 سنة عامل مؤقت بإحدى الشركات الخاصة الذى تبين يوم الواقعة قام "ع ز" المجنى عليه 38 سنة بالذهاب إلى مسكن صديقه لمطالبته بمبلغ مالى كان المتهم اقترضه منه لشراء موتسيكل إلا أن أخبره الأخير بعدم وجود المبلغ معه وتشاجر الطرفين فقام المتهم بجلب فوطة ولفها خلف رقبته وخنقه مما أدى إلى وفاته فى الحال.

 

أخفى المتهم الجثة لديه يومين بمنزله ثم قرر التخلص منها أحضر أكياس وجوال ووضع الضحية فيها وألقى به فى مقابر الأربعين عثر الأهالى والشرطة على الجثة التى تم نقلها إلى مشرحة السويس، وكشفت المباحث غموض الواقعة .

 

وتمكن المقدم على جابر رئيس مباحث قسم شرطة الأربعين من ضبط المتهم الذى أحيل إلى النيابة وأمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

 


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