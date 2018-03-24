حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بسرقة صيدلية بالإكراه فى العجوزة

محكمة -أرشيفية
كتب سليم على
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قررت نيابة الأحداث، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مبلغ مالى من صيدلية بالإكراه.
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، عن أن فرد شرطة أثناء فترة راحته لاحظ المتهم "ع.م" 18 سنة، يخرج من إحدى الصيدليات بدائرة القسم مسرعا ويستنجد العاملين بالصيدلية بالمارة، فقام بمطاردته وضبطه وتسليمه لقسم شرطة العجوزة.
وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم هدد صيدلى بسلاح أبيض، واستولى على مبلغ مالى من خزينة الصيدلية وفر هاربا، إلا أن فرد شرطة كان متواجد بصحبة شقيقه مصادفة، فتمكن من مطاردته والقبض عليه، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة.
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