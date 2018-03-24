حبس ضابط شرطة بتهمة النصب على مواطن بتسفيرة للخارج مقابل 100 ألف جنيه

حبس ضابط شرطة بتهمة النصب على مواطن بتسفيرة للخارج مقابل 100 ألف جنيهالسبت، 24 مارس 2018 11:32 ص
محكمة -أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة أول مدينة نصر برئاسة أحمد لبيب، بحبس ضابط شرطة 4 أيام على ذمة التحقيق انتحل عمله بالأمن الوطنى للنصب على مواطن .
البداية بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغا من مواطن ،أفاد بتعرضه للنصب على يد ضابط أوهمه بقدرته على تفسيرة للعمل بالخارج وحصل منه على 100 ألف جنيه.
وتبين من التحريات والتحقيقات صحة البلاغ وأن المتهم ضابط شرطة ادعى عمله بالأمن الوطنى، وأوهم المجنى عليه بقدرته على تسفيرة للخارج مقابل حصوله على 100 ألف جنيه.
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