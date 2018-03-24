video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 مارس 2018 12:19 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس ضابط شرطة بتهمة النصب على مواطن بتسفيرة للخارج مقابل 100 ألف جنيه

السبت، 24 مارس 2018 11:32 ص
حبس ضابط شرطة بتهمة النصب على مواطن بتسفيرة للخارج مقابل 100 ألف جنيه محكمة -أرشيفية





كتب كريم صبحى
إضافة تعليق

أمرت نيابة أول مدينة نصر برئاسة أحمد لبيب، بحبس  ضابط شرطة 4 أيام على ذمة التحقيق انتحل عمله بالأمن الوطنى للنصب على مواطن .
 
 
البداية بتلقى قسم شرطة أول مدينة  نصر بلاغا من مواطن ،أفاد بتعرضه للنصب على يد ضابط أوهمه بقدرته على تفسيرة للعمل بالخارج وحصل منه على 100 ألف جنيه.
 
 
وتبين من التحريات والتحقيقات صحة البلاغ وأن المتهم ضابط شرطة ادعى عمله بالأمن الوطنى، وأوهم المجنى عليه بقدرته على تسفيرة للخارج مقابل حصوله على 100 ألف جنيه.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس متهم بمحاولة التعدى جنسيا على طفلة بميت غمر

تجديد حبس متهمين 45 يوما للانضمام لجماعة إرهابية

اخبار الحوادث

مدينة نصر

النصب

جرائم نصب

حبس ضابط

ضابط متهم بالنصب




لا تفوتك
CNN: منتخب مصر قوة لا يستهان بها فى كأس العالم 2018

CNN: منتخب مصر قوة لا يستهان بها فى كأس العالم 2018

بدء الصمت الانتخابى وحظر الدعاية لمرشحى الرئاسة

بدء الصمت الانتخابى وحظر الدعاية لمرشحى الرئاسة

لماذا أصدر تنظيم الحمدين قائمة إرهاب؟.. مؤسس المخابرات القطرية: مناورة ساذجة من أمير التطرف.. أستاذ علوم سياسية: لغسل يده من الإرهاب قبل اللقاء المرتقب مع ترامب.. وخبراء: العالم سُيكذبها

لماذا أصدر تنظيم الحمدين قائمة إرهاب؟.. مؤسس المخابرات القطرية: مناورة ساذجة من أمير التطرف.. أستاذ علوم سياسية: لغسل يده من الإرهاب قبل اللقاء المرتقب مع ترامب.. وخبراء: العالم سُيكذبها

انتخابات الرئاسة 2018.. القضاة يتسلمون مظاريف الاقتراع للتوجه إلى لجانهم الفرعية بالمحافظات.. الهيئة الوطنية للانتخابات: غدا بدء الصمت الانتخابى وتوقف دعاية المرشحين.. وتؤكد:لجان رصد المخالفات لم تتلقى أى شكاوى

انتخابات الرئاسة 2018.. القضاة يتسلمون مظاريف الاقتراع للتوجه إلى لجانهم الفرعية بالمحافظات.. الهيئة الوطنية للانتخابات: غدا بدء الصمت الانتخابى وتوقف دعاية المرشحين.. وتؤكد:لجان رصد المخالفات لم تتلقى أى شكاوى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ارتفاع الطلب على تذاكر الطيران لمصر لـ13% خلال أسبوع

ارتفاع الطلب على تذاكر الطيران لمصر لـ13% خلال أسبوع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة