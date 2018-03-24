حبس "شامبو" 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار فى "الهيروين" بالمعصرة







كتب على عبد الرحمن

أمرت نيابة حلوان حبس مسجل خطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإتهامه بترويج 36 تذكرة هيروين بدائرة قسم المعصرة.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المعصرة ، بإشراف المقدم إيهاب الصعيدى، رئيس المباحث، من ضبط "ش. ح" وشهرته شامبو 25 سنة مسجل خطر ومقيم بدائرة القسم، أثناء تواجده بطريق الكورنيش وبتفتيشه عثر بحوزته على 34 تذكرة هيروين، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واصدرت النيابة قرارها السابق، بالإضافة لطلب تحريات المباحث حول الواقعة.