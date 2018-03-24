حبس حدث 5 سنوات وتغريمه 100 ألف بتهمة الاتجار فى المخدرات بالجيزة

حبس حدث 5 سنوات وتغريمه 100 ألف بتهمة الاتجار فى المخدرات بالجيزةالسبت، 24 مارس 2018 01:52 م
حشيش - أرشيفية
كتب سليم على
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عاقبت محكمة الطفل بالجيزة، حدثا، غيابيا، بالحبس 5 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة الجيزة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدرملى، وعضوية مستشارين شريف العصرة، وأحمد أبو طالب، وأمانة سر كريم مصطفى.
تحقيقات نيابة الأحداث بالجيزة، كشفت أن ضابط بقسم شرطة الجيزة، أثناء مروره الأمني بدائرة القسم، شاهد حدث يدعى "م.ع" 17 سنة، عاطل، يلقى علبة سجائر فور رؤيته، وبضبطه وتفتيش علبة السجائر عثر بداخلها على قطع من جوهر الحشيش.
وبتفتيش المتهم عثر معه على مبلغ مالى من حصيلة تجارته، وهاتف محمول يتواصل من خلاله مع زبائنه، وبمواجهته أقر بحيازة المضبوطات بغرض الاتجار.
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