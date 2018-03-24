حبس أمين شرطة للاتجار بالمخدرات داخل حجز قسم اللبان بالإسكندرية







الإسكندرية - أسماء على بدر

قرر المستشار أحمد الخولى، مدير نيابة اللبان بالإسكندرية، حبس أمين شرطة من قوة القسم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بإدخال كمية من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة لمتهم بقصد الاتجار به، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوى للفحص.

تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة اللبان، بقيام المتهم "هاني.م"، أمين شرطة من قوة قسم شرطة اللبان، بإدخال كمية من المواد المخدرة لأحد المتهمين المحتجزين.

تم ضبط كمية من لفافات الحشيش وأقراص التامول المخدرة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد الاتجار به مع المتهمين داخل الحجز، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.