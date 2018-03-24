حالة الطقس اليوم السبت 24/3/2018 فى مصر والدول العربية







كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية، اليوم السبت، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة اليوم السبت ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا شمالا وتنشط الرياح الشمالية الغربية على معظم الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهو مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية شرقية

الطقس فى الأردن

نهارًا:

تنخفض درجات الحرارة تدريجياً أثتاء النهار، ليكون هذا الانخفاض واضحاً وملموساً بحيث تقترب من مُعدلاتها المُعتادة في مثل هذا الوقت من العام.

وتسود صباحاً وظهراً الأحوال الجوية الخماسينية مع تدنٍ لافت في مدى الرؤية الأفقية في عموم المناطق، وتتحوّل الأجواء مع ساعات العصر إلى باردة في الجبال مع تراجع تدريجي في تركيز الغبار.

ويستمر ظهور كميات كبيرة من السُحب المتوسطة والعالية.

وتكون الرياح غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحياناً في الجبال ومناطق البادية.

في خليج العقبة:

- الرياح: جنوبية معتدلة السرعة صباحاً وظهراً، تتحول إلى شمالية نشطة السرعة عصراً.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: متوسط ارتفاع الموج (30-60 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

الطقس فى فلسطين

يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، ومغبراً بوجه عام نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.