جمعية رجال الأعمال تستضيف وزير التنمية المحلية لمناقشة المشروعات المستقبلية







كتب هانى الحوتى

تستضيف جمعية رجال الأعمال المصريين، اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية يوم 2 إبريل المقبل بمقر الجمعية، وذلك التعرف على أهم المشروعات المستقبلية المنتظر إقامتها فى المحافظات المختلفة، والدور المنتظر للقطاع الخاص للمشاركة فيها.

والتعرف على خطة الوزارة لتسريع إجراءات الاستثمار وربط المشروعات بالخطة القومية للدولة والصلاحيات المنتظر منحها للمحافظين.