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جمعية المستثمرين: المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة "كاملة العدد"

السبت، 24 مارس 2018 01:00 ص
جمعية المستثمرين: المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة "كاملة العدد" مصانع بالمنطقة الصناعية بدمياط





كتب هانى الحوتى
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قال أسامة حفيلة رئيس جمعية المستثمرين بمدينة دمياط الجديدة، إن عددا كبيرا من مستثمرى الجمعية تقدموا بطلبات لهيئة التنمية الصناعية لتوفير أراض صناعية جديدة بالمدينة، إلا أنهم لم يتلقوا أى رد من الهيئة بشأن تلك الطلبات.

 

وتوقع حفيلة، عدم رد الهيئة على طلبات توفير أراضى جديدة بدمياط الجديدة، وذلك لصعوبة توفير أراض جديدة بالمدينة لمحدودية مساحتها، إذ أن القرار رقم 546 المخصص لإنشاء المدينة حدد مساحتها، وهى مشغولة بالكامل.

 

وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة 600 فدان، وتضم 450 مصنعاً منتجاً، و300 مصنع تحت الإنشاء.

 

وكشف حفيلة، عن افتتاح الجمعية مول بمدخل المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة على مساحة 3 آلاف متر باستثمارات 36 مليون جنيه خلال شهر مايو المقبل، مضيفا أن المول الذى تكفلت الجمعية بإنشائه سيخصص لعرض المنتجات التى يتم إنتاجها بالمدينة الصناعية بسعر التكلفة، وستشغل 80% من مساحته لمنتجات الأثاث، و20% المتبقية للصناعات الهندسية ومواد البناء.


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