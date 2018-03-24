جمارك الطرود البريدية تحبط محاولة تهريب كمية من زيت الحشيش وخيار البحر







كتب أحمد حمادة

تمكنت جمارك الطرود البريدية بمطار القاهرة برئاسة عبد المنعم عليوة، مدير عام جمارك الطرود البريدية محاولتى تهريب لكمية من مخدر الحشيش الممنوع تعاطيه أو تداوله أو استيراده أو تصديره طبقا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته.

وقالت مصادر جمركية أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة من الخارج بجمرك البريد السريع اشتبه محمد رجب فى مشمول بوليصة الشحن رقم 37560468589673 وهى عبارة عن ظرف مستندات بوزن 1 ليبرة وارد من أمريكا وبالعرض على عبد الوهاب على مدير جمرك الورديات قرر تشكيل لجنة من أحمد مجدى فريد و السيد أحمد و محمد رجب حسن لفتحه ومعاينته، وبفض المظروف تبين وجود كمية 95 جراما من زيت الحشيش المخدر.

كما تمكنت الإدارة من ضبط كمية من خيار البحر المجفف المحظور تصديره أو الاتجار فيه أو تداوله عالميا، طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 102 لسنة 1983 بتطبيق الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية أنواع الحيوانات البرية المهدد بالانقراض (سايتس) وقانون البيئة ق رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته وقوانين حماية الحياة البحرية وقانون الجمارك رقم 66 لسنه1963 والقرار الوزارى رقم 1150 لسنة 1999 المنفذ لاتفاقية سايتس الدولية والمدرج فى القائمة الحمراء (IUCN) للاتحاد العالمى لحماية الطبيعة وقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 1566 لسنة 2007 بمنع تصدير خيار البحر.

وقالت مصادر جمركية أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود المصدرة للخارج بجمرك البريد المصرى إشتبه وليد حسن درويش فى مشمول البوليصة رقم EE32375340 ومشمولها عبارة عن طرد مأكولات بوزن 21 كيلوجرام مصدرة إلى هونج كونج بإسم خ، ع، ع.

وبالعرض على وفاء على الندرى مدير جمرك البريد المصرى قررت تشكيل لجنة من عبد الله محمود و سامى سدراك و عماد عبد الونيس لمعاينة الطرد فتبين وجود 21 كيلو جرام من الحيوانات البحرية المجففة، وبعرض المشمول على إدارة الحياة البرية بميناء القاهرة الجوى أفادت بأن المشمول هو حيوان خيار البحر المجفف ومحظور تصديرة، وتم تقدير التعويض المستحق بمبلغ 420 ألف جنيه.

وقرر عبدالمنعم عليوة، مدير عام جمارك الطرود البريدية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 10 لسنة 2018 بجمركى الوارد والصادر والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك والأستاذ هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بالمنطقة الوسطى والجنوبية بتشديد الرقابة على جميع المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.



احباط محاولة تهريب كمية من زيت الحشيش وخيار البحر



جمارك الطرود البريدية تحبط محاولة تهريب كمية من زيت الحشيش وخيار البحر