جبر الخواطر على الله..انتحار زوجة رفض زوجها مشاركتها الرقص بحفل زفاف بالمرج







كتب كريم صبحى

تخلصت زوجة من حياتها وقررت الانتحار بتناول عقاقير مخدرة، بسبب رفض زوجها الرقص معها فى حفل زفاف أحد أقاربه.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما تزوجت فتاة تبلغ من العمر 18 سنة، من شاب بعد قصة حب، وفى أحد الأيام توجهت الفتاة مع زوجها إلى فرح أحد أقاربه.

شاهدت الفتاة زوجها فى وصلة رقص مع أحد أقاربه، فشعرت بالغيرة وتوجهت الى زوجها تطلب منه أن يرقص معها ولكنه رفض طلبها وحدثت مشادة كلامية بينهما ونهرها أمام أقاربه.

وعقب انتهاء حفل الزفاف توجهت الفتاة مع زوجها الى شقتهما فى المرج، وأغلقت عليها غرفتها ودخلت فى وصلة بكاء بسبب جرح مشاعرها على يد زوجها ثم قررت ان تتخلص من حياتها.

طرق الزوج على باب غرفة زوجته ولكنها لم ترد مما اضطره إلى كسر الباب ليجد زوجته جثة هامدة وبجوارها عقاقير مخدرة، حاول نقلها إلى المستشفى لإسعافها ولكنها فارقت الحياة. انتقل محمد عرجاوى وكيل أول نيابة المرج، لمناظرة الجثة، وأمر بتشريحها لبيان سبب الوفاة.