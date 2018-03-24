جامعة عين شمس تكرم شخصيات عربية ودولية بمؤتمرها العلمى 2 أبريل

صرح الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر العلمى السابع للجامعة - بعنوان "عالمية وانطلاق" أن المؤتمر المزمع انعقاده فى الفترة من 5:2 من أبريل المقبل- سوف يتضمن 26 جلسة فى مختلف قطاعات المؤتمر البالغ عددها 5 قطاعات هى (قطاع العلوم الطبية وقطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية وقطاع العلوم الأساسية وقطاع العلوم الهندسية وقطاع العلوم الزراعية)، ويحاضر بها جميعا 115 متحدثا، فضلا عن 50 من رؤساء الجلسات ومقرروها.

وأكد الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر أن المؤتمر يشهد ضيوفا من عدد من الدول العربية و الأجنبية منها: (السعودية - الكويت- الولايات المتحدة الأمريكية - الصين- الهند- أسبانيا).

فضلا عن تكريم عدد من الشخصيات العامة من بينهم: سمو الأمير نايف بن ثنيان آل سعود و أ.د. على النملة وزير العمل والشئون الاجتماعية السعودى السابق وممثل الوفد الصينى ضيف شرف المؤتمر، فضلا عن تكريم الفائزين بجوائز الدولة التقديرية من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا: أ.د. سيد ثابت عبد الرحيم فى (مجال العلوم الأساسية) ود. نانسى سمير محمد أحمد البربرى فى (مجال العلوم الطبية)، بالإضافة إلى الفائزين بجوائز الدولة من المجلس الأعلى للثقافة أ.د. محمد رياض أحمد رياض (جائزة النيل فى العلوم الاجتماعية) وأ.د. محمد على محمود شومان (جائزة التفوق فى العلوم الاجتماعية).

كما يشهد حفل افتتاح المؤتمر مراسم منح الدكتوراة الفخرية للعالم المصرى الدكتور فاروق الباز، فى حين تمنح الجامعة الدكتوراة الفخرية للمهندس المصرى العالمى هانى عازر ضمن فاعليات حفل عيد العلم ( يوم الخريجين)، وذلك فى الخامس من أبريل المقبل، بالإضافة إلى تكريم طلاب الجامعة من اوائل الكليات من حملة البكالوريوس و الليسانس و كذلك حملة الماجستير و الدكتوراة.