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جامعة سوهاج تشارك العالم فى ساعة الأرض وتطفئ الأنوار بالجامعة

السبت، 24 مارس 2018 10:46 م
جامعة سوهاج تشارك العالم فى ساعة الأرض وتطفئ الأنوار بالجامعة جامعة سوهاج - أرشيفية





سوهاج محمود مقبول
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شاركت مساء اليوم جامعة سوهاج، بالاحتفال بساعة الأرض، والذى يأتى تزامناً مع الاحتفال العالمى يوم 24 من شهر مارس من كل عام، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة.
 

وقال إن الاحتفال بتلك الساعة يأتى إيماناً من الجامعة بهذا الشكل الرمزى من أشكال ترشيد استهلاك الطاقة بهدف مواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى، ولفت انتباه طلبة وطالبات الجامعة بضرورة ترشيد جميع أنواع الطاقة، مما يؤدى إلى الحفاظ عليها، ويقلل من آثار التلوث الضوئى.

من الجدير بالذكر أنه قد شارك بالاحتفال 500 طالبة شكّلوا كلمات ‘‘ساعة الأرض، مصر، جامعة سوهاج‘‘ وذلك عن طريق الشموع عند إطفاء النور لمدة ساعة من 8:30 إلى 9:30م.

 

 

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