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جامعة المنوفية تشارك بخمس مشاريع طلابية فى مؤتمر إطلاق طاقات المصريين

السبت، 24 مارس 2018 09:17 ص
جامعة المنوفية تشارك بخمس مشاريع طلابية فى مؤتمر إطلاق طاقات المصريين الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية





المنوفية – محمود شاكر
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يشارك اليوم الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية فى فعاليات المؤتمر القومى للبحث العلمى تحت عنوان " إطلاق طاقات المصريين " والذى تنظمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على مدار يومين.

 يأتى ذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من الوزراء، وممثلى علماء مصر بالخارج والقطاعين العام والخاص والعلماء والباحثين والمبتكرين والشباب، والنقابات المعنية، وعدد من المؤسسات الشرطية والعسكرية.

وأكد الخولى فى بيان أن الجامعة تشارك بخمس مشاريع طلابية ضمن العديد من الإبتكارات التى يقوم بها طلاب جامعة المنوفية وتمثل نقلة كبيرة فى مجال العلوم والتكنولوجيا والإبتكار فى مختلف المجالات، مما يحقق أهداف المؤتمر وربط البحث العلمى باحتياجات المجتمع والمساهمة في حل مشاكله وتنمية أوجه التعاون بين الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية والصناعة والقطاع الخاص والمجتمع.

على الجانب الأخر فاز جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس جامعة المنوفية، بالمركز الأول ممثلا عن جامعة المنوفية بمجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بجامعات مصر بإجمالى أصوات وصل إلى 466 صوتا من إجمالى 1968 صوتا صحيحا .

 

 

 

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