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جامعة الطفل بجامعة قناة السويس تنظم فعاليات دورة التنوع البيولوجى الثالثة

السبت، 24 مارس 2018 02:47 م
جامعة الطفل بجامعة قناة السويس تنظم فعاليات دورة التنوع البيولوجى الثالثة جانب من الفعالية





الإسماعيلية – جمال حراجى
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عقدت جامعة الطفل بجامعة قناة السويس، فعاليات اليوم السادس من المرحلة الثانية بالدورة الثالثة لبرنامج جامعة الطفل،بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا،تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس وإشراف عام الدكتور طارق رحمي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذي الدكتورة راندا عبد العليم أستاذ مساعد مناهج الطفل بكلية التربية.

وتضمنت فعاليات اليوم السادس،على العديد من الأنشطة المتنوعة في مجال التنوع البيولوجي: تنوع البيئات، تصميم نموذج لأحدي البيئات، إعادة التدوير، جولة في متحف العلوم، وتم تنفيذ الأنشطة في قسمي النبات وعلم الحيوان بكلية العلوم.

وقام بالتنفيذ الدكتورة إشراق كمال خفاجي رئيس قسم النبات، والدكتورة مروة إبراهيم المدرس بقسم علم الحيوان.

 


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