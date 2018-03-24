جامعة الأزهر تفتتح المنتدى المصرى اليابانى بعنوان "الابتكارات والتحديات الجديدة"







كتب لؤى على

افتتحت جامعة الأزهر صباح اليوم بقاعة الأزهر للمؤتمرات المنتدى المصري الياباني للعلوم المنعقد تحت عنوان: "الابتكارات والتحديات الجديدة" برعاية الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة والدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وينظيمه مكتب التعاون الدولى بالجامعة برئاسة الدكتور أحمد نبيل.

حضر افتتاح المؤتمر وكيل الأزهر الدكتور عباس شومان، الذى أكد على أهمية التبادل العلمى والدور الذى تقوم به جامعة الأزهر فى هذا الشأن مع مختلف الجهات العلمية والعملية، وأن رعاية الابتكارات وتذليل العقبات التى تواجهها سبيل مهم يجب أن تسلكه الجهات الأكاديمية والتعليمية لخدمة البشرية.

ويسعى المنتدى إلى تدعيم أواصر الصداقة والتبادل العلمى فى مختلف المجالات بين جامعة الأزهر والجامعات اليابانية ويعتبر تعزيزاً وتفعيلاً للمبادرة اليابانية المصرية للتعلم والتي تقدم فرصة فريدة للطلاب المصريين للدراسة في اليابان، حيث يعقد المنتدى بالتعاون مع جمعية أعضاء الهيئة اليابانية لتطوير العلوم بمصر وجامعة كيوشو اليابانية والسفارة اليابانية بالقاهرة وسيشارك فيه نخبة من جامعتى كاجوشيما وكوبا باليابان إضافة إلي الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وأساتذة من جامعة الأزهر وجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية والمركز القومى للبحوث.