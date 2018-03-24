جامعة أسوان تشارك بالمؤتمر القومى للبحث العلمى

شاركت اليوم جامعة أسوان، برئاسة الدكتور أحمد غلاب، بمؤتمر "إطلاق طاقات المصريين" والذى ينطمة المجلس القومى للبحث العلمى الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأشار بيان صادر عن الجامعة اليوم إلى أن الوفد الذى شارك بالمؤتمر، بالإضافة إلى رئيس الجامعة، ضم كلا من الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد سيد خليل نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان عبدالمنعم نائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم والطلاب وأمين اتحاد الطلاب.

وأشار البيان إلى أن المؤتمر يعقد تحت رعاية وتنظيم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وتأتى المشاركة فى إطار خدمة العلم لقضايا المجتمع والعمل على الاستفادة من عقول العلماء والمتخصصين بالجامعات المصرية وربط البحث العلمى بمقتضيات العصر.