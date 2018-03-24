video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 مارس 2018 03:24 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تنفيذ 1522حكما قضائيا وتحصيل 45ألف جنيه خلال 24ساعة بالغربية

السبت، 24 مارس 2018 03:07 م
تنفيذ 1522حكما قضائيا وتحصيل 45ألف جنيه خلال 24ساعة بالغربية اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية





الغربية – مصطفى عادل
إضافة تعليق

شنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، برئاسة اللواء أيمن لقية مدير الإدارة، حملة مكبرة بمدن ومراكز المحافظة الـ 8 لتنفيذ الأحكام القضائية، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية.

أسفرت جهود الحملة، عن تنفيذ 1522حكما قضائيا، منهم 1098حكما فى غرامات، 395 حكما فى جنح الحبس الجزئي والمستأنف، و38 حكما فى مخالفات، حكم فى جناية، وتحصيل 45 ألف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما شنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، برئاسة العقيد محمد عتمان مدير الإدارة، حملة تموينية بمراكز المحافظة، لضبط السلع والمواد الغذائية منتهية الصلاحية، وإحكام السيطرة على الأسواق، أسفرت عن ضبط طحينة بدون بيانات غير صالحة للاستهلاك، وأغذية منتهية الصلاحية.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بضبط اشرف م ع  46سنة  صاحب معصره زيوت وطحينه بقرية شبرا بيل مركز السنطة وبحوزته 2برميل طحينه بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك فى المحضر 119جنح  أ د ط  مركز السنطة.

وضبط محمد س م  36سنة صاحب سوبر ماركت بسكة زفتى ثان المحلة وبحوزته 78عبوة أغذية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك فى المحضر 4271  جنح قسم ثان المحلة، تم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين مسجد العارف بالله سيدى أحمد البدوى

السيطرة على حريق فى أحواش منازل بأرمنت غربى الأقصر دون إصابات

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

مدير امن الغربيه

هاربين من احكام




لا تفوتك
الإدارية العليا تقضى بإلغاء تغريم "مبارك والعادلى" فى قضية "قطع الاتصالات"

الإدارية العليا تقضى بإلغاء تغريم "مبارك والعادلى" فى قضية "قطع الاتصالات"

"الأرصاد": طقس صيفى خلال أيام انتخابات الرئاسة.. ومتوسط الحرارة 30 درجة

"الأرصاد": طقس صيفى خلال أيام انتخابات الرئاسة.. ومتوسط الحرارة 30 درجة

فيديو وصور.. محاولة إرهابية فاشلة لاغتيال مدير أمن الإسكندرية.. استشهاد رقيب شرطة وإصابة 4 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة.. والداخلية: نجاة اللواء مصطفى النمر.. وقوات التدخل السريع تفرض كردونا أمنيا بمحيط الحادث

فيديو وصور.. محاولة إرهابية فاشلة لاغتيال مدير أمن الإسكندرية.. استشهاد رقيب شرطة وإصابة 4 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة.. والداخلية: نجاة اللواء مصطفى النمر.. وقوات التدخل السريع تفرض كردونا أمنيا بمحيط الحادث

ثروت الخرباوى لـ"اليوم السابع": "الإخوان" تجمع بطاقات الرقم القومى فى محافظات الصعيد لمنعهم من التصويت فى الانتخابات مقابل ألف جنيه للشخص.. مذكرات حسن البنا ليست أصلية.. والجماعة حذفت علاقته بالماسونية

ثروت الخرباوى لـ"اليوم السابع": "الإخوان" تجمع بطاقات الرقم القومى فى محافظات الصعيد لمنعهم من التصويت فى الانتخابات مقابل ألف جنيه للشخص.. مذكرات حسن البنا ليست أصلية.. والجماعة حذفت علاقته بالماسونية

مدرب الأهلى عن ودية مصر والبرتغال: لا تنشغلوا بالنتائج ..وأنظروا للمكاسب

مدرب الأهلى عن ودية مصر والبرتغال: لا تنشغلوا بالنتائج ..وأنظروا للمكاسب

صور.. بنادق ومدافع وسيوف من القرن الـ17 فى متحف الأسلحة الفريدة بمالطا

صور.. بنادق ومدافع وسيوف من القرن الـ17 فى متحف الأسلحة الفريدة بمالطا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة