تنفيذ 1522حكما قضائيا وتحصيل 45ألف جنيه خلال 24ساعة بالغربية







الغربية – مصطفى عادل

شنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، برئاسة اللواء أيمن لقية مدير الإدارة، حملة مكبرة بمدن ومراكز المحافظة الـ 8 لتنفيذ الأحكام القضائية، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية.

أسفرت جهود الحملة، عن تنفيذ 1522حكما قضائيا، منهم 1098حكما فى غرامات، 395 حكما فى جنح الحبس الجزئي والمستأنف، و38 حكما فى مخالفات، حكم فى جناية، وتحصيل 45 ألف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما شنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، برئاسة العقيد محمد عتمان مدير الإدارة، حملة تموينية بمراكز المحافظة، لضبط السلع والمواد الغذائية منتهية الصلاحية، وإحكام السيطرة على الأسواق، أسفرت عن ضبط طحينة بدون بيانات غير صالحة للاستهلاك، وأغذية منتهية الصلاحية.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بضبط اشرف م ع 46سنة صاحب معصره زيوت وطحينه بقرية شبرا بيل مركز السنطة وبحوزته 2برميل طحينه بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك فى المحضر 119جنح أ د ط مركز السنطة.

وضبط محمد س م 36سنة صاحب سوبر ماركت بسكة زفتى ثان المحلة وبحوزته 78عبوة أغذية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك فى المحضر 4271 جنح قسم ثان المحلة، تم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.