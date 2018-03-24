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السبت، 24 مارس 2018 01:08 ص
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تموين الجيزة: زيادة قوافل اليوم الواحد.. و"يونوفورم" خاص بموزعى البوتجاز

السبت، 24 مارس 2018 01:00 ص
تموين الجيزة: زيادة قوافل اليوم الواحد.. و"يونوفورم" خاص بموزعى البوتجاز أسطوانات البوتاجاز - أرشيفية





كتب سيد الخلفاوى
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أكد هشام كامل مدير مديرية التموين بالجيزة، أنه تم التوسع فى إطلاق قوافل اليوم الواحد التموينية، حيث يتم إطلاق ٦ قوافل يومية بدلا من ٤، بالإضافة إلى وضع جدول شهرى بأماكن القوافل اليومية مع التركيز على الأماكن الأكثر احتياجا.

 

وفى نفس السياق أضاف مدير مديرية التنوين بالجيزة، لـ"اليوم السابع"، أنه تم التنبيه على أصحاب المستودعات الخاصة بالبوتجاز، بالالتزام بالمنظومة الجديدة التى وضعتها المديرية الخاصة بارتداء عمال التوزيع بكل مستودع ملابس خاصة بهد حددتها المديرية وتعليق كارنيه به هويته يرتديه خلال التوزيع فى الشارع لضبط المخالفين.

 

وأشار كامل لأن المديرية تشن حملات بشكل مستمر على المستودعات لضبط المخالفين للمنظومة الجديدة، ومصادرة أى كميات بوتجاز يتم توزيعها بشكل مخالف أو لا يلتزم عمال التوزيع بارتداء الملابس الخاصة بهم.

 


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