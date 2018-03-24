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تموين الإسماعيلية: توفير الخبز لأهالى عين غصين وحل مشكلة البطاقات المسحوبة

السبت، 24 مارس 2018 12:33 م
تموين الإسماعيلية: توفير الخبز لأهالى عين غصين وحل مشكلة البطاقات المسحوبة نبيل الغريب مدير عام التموين بالإسماعيلية





الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن نبيل الغريب مدير عام التموين بالإسماعيلية، عن أنه جارى حل مشكلة أهالى قرية عين غصين، وتوفير كميات من الخبز البلدى للأهالى، لحين حل مشكلة البطاقات التموينية التى تم سحبها والتحفظ عليها بقرار من النيابة العامة ومباحث التموين .

 

وأشار الغريب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن المشكلة بدأت عندما قامت حملة تموينية من الوزارة بالتفتيش على مخبز بلدى بجوار نقطة عين غصين، وتم العثور على 590 بطاقة تموينية للأهالى بدون وجه حق حيث يمنع تماما الاحتفاظ ببطاقات المواطنين بأى مخبز، وتم تحرير المحضر رقم 48 لسنة 2018 فى شهر فبراير الماضى، وبناء علية تم التحفظ على البطاقات، لحين صدور قرار النيابة العامة بالإفراج عن البطاقات وإعادة توزيعها للأهالى.

 

وأكد مدير عام التموين على توفير الخبز اللازم للأهالى، لحين عودة العمل بالبطاقات المسحوبة، وجارى التواصل مع وزارة الإنتاج الحربى لحل هذه المشكلة قريبا .

 

وكان عدد من أهالى قرية عين غصين بمركز الإسماعيلية، تضرروا من عدم صرف خبز لهم، بعد إغلاق المخبز وسحب ماكينة البطاقات التى بموجبها يتم صرف كميات من الخبز للمواطنين، بسبب حملة تموينية قررت إيقاف صرف المقررات التموينية للمواطنين، بعد ضبط كميات من البطاقات للمواطنين داخل المخبز.


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