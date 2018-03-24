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تموين الإسكندرية تشن حملات مكثفة على محلات الأسماك المملحة قبل شم النسيم

السبت، 24 مارس 2018 11:25 ص
تموين الإسكندرية تشن حملات مكثفة على محلات الأسماك المملحة قبل شم النسيم اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية





الإسكندرية – أسماء على بدر
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شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق ومحلات الأسماك المملحة قبل بدء اعياد شم النسيم وتم سحب عينات من الأسماك المعروضه لإرسالها لمعامل التحليل بوزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وذلك حفاظاً على الصحة العامة وتم ضبط ح ح ر المدير المسئول عن محل فسخانى بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه وتم سحب 1 عينة سمك بورى مملح "فسيخ" بمعرفة مفتشى الأغذية لإرسالها لمعامل التحليل بوزارة الصحة.

 

فى مجال السلع مجهولة المصدر تم ضبط ف ف ع 45 سنة المدير المسئول عن محل خردوات، بدائرة قسم شرطة ثان الرمل وضُبط 99 علبة سجائر أجنبية الصنع،  “4 “أسطوانات غاز بوتاجاز منزلية قام بتجميعها بالمخالفة للقوانين المنظمة، تحرر المحضر جنح أمن دولة طوارئ قسم ثان الرمل، وجارى العرض على النيابة.

 

وفى مجال إدارة منشأة بدون ترخيص من الجهات المختصة، تم ضبط 2 قضية إدارة وتشغيل منشأة بدون ترخيص فى مجال سحب عينات من المطاحن،  تم سحب 8 عينات { دقيق بلدى – قمح – ردة ناعمة } لتحليلها بمعامل وزارة التموين،  فى مجال عدم الإعلان عن الأسعار،  تم ضبط 4 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، فى مجال عدم حمل شهادة صحية تم ضبط 5 قضايا عدم حمل شهادة صحية.


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