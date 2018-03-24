تمهيد طرق اللجان الانتخابية بكفر الشيخ وإصلاح خطوط الصرف الصحى بقلين

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكدت المهندسة جيهان مسعود، رئيس مركز ومدينة قلين بكفر الشيخ، إنها تابعت الأعمال الجارية بتركيب وإصلاح خط الصرف الصحى بقرية حصة الغنيمى، وأعمال خفض المنسوب، كما تابعت حملات النظافة بقرية البكاتوش بمساعدة قسم النظافة بالوحدة والبيئة والإدارة الهندسية.

وأضافت مسعود، لـ"اليوم السابع"، تم مسح طريق المدارس وأمام مركز الشباب والطرق المؤدية إلى المقار الانتخابية فى قرى الوحدة المحلية والطرق الفرعية بالقرية، وذلك لتخفيف الأعباء على المواطنين وتسهيل عملية سير السيارات بالطرق الرئيسية والفرعية بالقرية، مؤكدة أنها مهتمة بنظافة القرى وأعمال الصرف الصحى على مستوى المركز.