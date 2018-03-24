تقرير: صناعة البتروكيماويات تمثل 3% من الناتج المحلى لمصر







كتب أحمد أبو حجر

قال تقرير أن صناعة البتروكيماويات فى مصر تمثل حوالى 3% من الناتج المحلى للدولة و12% من اجمالى القطاع الصناعى المصرى.

وبحسب تقرير صناعة البتروكيماويات فى الدول العربية الصادر عن منظمة الاوابك ، فإن صناعة الأسمدة والبتروكيماويات المصرية شهدت ازدهارا فى بداية الألفية الجديدة بسبب تطور إنتاج الغاز الطبيعى فى مصر وإنشاء الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات عام 2001.

وقال التقرير أن الخطة القومية للبتروكيماويات والتى تبدأ من 2002 وتمتد حتى عام 2022 مقسمة لـ3 مراحل لإنشاء 14 مجمع بتروكيماويات بطاقة إنتاجية تصل إلى 15 مليون طن باستثمارات تصل لحوالى 20 مليار دولار .

وبحسب التقرير فإن صناعة البتروكيماويات المصرية تواجه صعوبات وتأخر فى تنفيذ الخطة القومية بسبب عدم توافر إمدادات اللقيم من مواد التغذية اللأزمة لتنفيذ الخطة، ففى خلال الفترة من 2002 – حتى 2014 تم تنفيذ 6 مشروعات من الخطة، باستثمارات 3.5 مليار دولار لإنتاج 3 ملايين طن سنويا، تحقق إيرادات تصل إلى 2 مليار دولار سنويا، ويأتى على رأس المشروعات الستة شركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو التى تنتج نحو 650 ألف طن سنويا من اليورويا، ونحو 40 ألف طن من الأمونيا، بتكلفة استثمارية بلغت 430 مليون دولار ، وبدء تشغيل الشركة خلال عام 2008.

الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى إيلاب والتى تم تشغيلها خلال عام 2009 لإنتاج 100 ألف طن سنويا من الالكيل بنزين الخطى ، بتكلفة استثمارية 540 مليون دولار، وأيضا الشركة المصرية لإنتاج الميثانول "ايميثانكس والتى بدء تشغيلها عام 2010 بتكلفة استثمارية تصل إلى 1.022 مليار دولار لإنتاج نحو 1.3 مليون طن سنويا من الميثانول، بالإضافة إلى الشركة المصرية للبروبيلين والبولى بروبلين والتى تم تشغيلها عام 2011 لإنتاج 400 ألف طن سنويا من البولى بروبلين بتكلفة استثمارية تصل إلى حوالى 800 مليون دولار .

وخلال الفترة نفسها تم إنشاء الشركة المصرية لإنتاج الاسترين والبولى استيرين والتى تم تشغيلها خلال عام 2013 بتكلفة استثمارية 410 مليون دولار لإنتاج 200 ألف طن سنويا من البولى استرين، بالإضافة إلى الشركة المصرية الهندية لإنتاج البولى استر والتى بدء تشغيلها خلال العام 2014، باستثمارات 262 مليون دولار لإنتاج 420 ألف طن سنويا من البولى استر.

ويحسب التقرير فإنه خلال الفترة من 2014 -2016 تم إنشاء الشركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته إيثدكو لإنتاج 460 ألف طن من الايثلين، و400 ألف طن من بولى ايثلين، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 1.9 مليار دولار وبدء تشغيلها خلال عام 2016، وهو العام ذاته الذى شهد افتتاح توسعات شركة موبكو من خلال إضافة خطى الإنتاج الثانى والثالث باستثمارات 1.9 مليار دولار لإنتاج 1.3 مليون طن سنويا من اليوريا، و100 ألف طن من الامونيا .

وقال التكرير أنه من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية للمصانع المصرية من الايثيلين إلى حوالى 2 مليون طن سنويا بعد بدء التشغيل التجارى لمشروع مجمع التحرير للبتروكيماويات عام 2020 والذى يعد أحد أكبر مجمعات تكسير الناقثا فى العالم بطاقة إنتاجية للاثيلين تبلغ نحو 1.35 مليون طن سنويا.

وتنتج مصر حاليا نحو 790 ألف طن سنويا من الاثيلين من شركات سيدبك وايثيديكو و شركة سنمار تى أى سى الهندية.