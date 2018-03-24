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تقارير إعلامية: مسلحون يحتجزون فريق الاتحاد الليبى بمدينة مصراتة

السبت، 24 مارس 2018 08:13 م
تقارير إعلامية: مسلحون يحتجزون فريق الاتحاد الليبى بمدينة مصراتة فايز السراج رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية





كتب أحمد جمعة
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قالت تقارير إعلامية ليبية أن مسلحون يحتجزون فريق الاتحاد الليبى لكرة القدم داخل ملعب مدينة مصراتة، مؤكدة إنهم يطالبون بإطلاق سراح أحد المحتجزين لدى كتيبة ثوار طرابلس.

 

فيما لم تؤكد أى مصادر رسمية ليبية نبأ احتجاز فريق الاتحاد الليبى لكرة القدم فى مدينة مصراتة غرب البلاد.

 

وفى سياق متصل استقبل رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى اليوم السبت، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس عميد بلدية مصراتة مصطفى عمر كرواد رفقة عضو مجلس البلدية اسماعيل الهاشمى والمحامى محمد جهان.

 

واستمع السراج لما عرضه عميد البلدية من مستجدات فى موضوع عودة أهالى تاورغاء إلى مدينتهم حيث أكد العميد على دعم أهالى مصراتة لسرعة عودتهم وأن الرافضين لذلك هم قلة قليلة مضيفا بأن الجهود لم تتوقف لإزالة كل ما يعيق هذه العودة.

 

وجدد السراج التزام حكومة الوفاق الوطنى بالعمل على تنفيذ ما تضمنه اتفاق المصالحة بين تاورغاء ومصراتة، مشيرا إلى ضرورة التنسيق مع اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق، مؤكدًا على أن المسؤولية الوطنية تلزم بالإسراع فى تسهيل عودة أهالى تاورغاء وإزالة العراقيل التى أخرت عودتهم.

 

من ناحية ثانية بحث الاجتماع ملف المفقودين من الجانبين وآخر مستجدات هذا الملف.


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