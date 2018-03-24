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السبت، 24 مارس 2018 03:36 م
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"تفتيش مالى وإدارى الأقصر" يقود حملات بـ179 مصلحة ويحيل 226 موظفا للتحقيق

السبت، 24 مارس 2018 03:36 م
"تفتيش مالى وإدارى الأقصر" يقود حملات بـ179 مصلحة ويحيل 226 موظفا للتحقيق محمد بدر محافظ الأقصر





الأقصر – أحمد مرعى
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نفذت إدارة التفتيش المالى والإدارى بمجلس مدينة الأقصر، عدة حملات للمرور على عدد من المواقع والمؤسسات خلال شهرمارس الجارى، حيث كشفت الحملة عن تغيب عدد كبير من الموظفين والعمال وتركهم العمل دون سند قانونى، والبالغ عددهم 226 موظفًا، تم تحويلهم إلى الشئون القانونية، وعدد 106 نظر وحفظ.

 

وأوضح عبد الحميد الكيلانى مدير إدارة التفتيش المالى والإدارى بمجلس مدينة الأقصر، أن الحملة شملت المرور على كافة المصالح والمؤسسات بأنحاء مدينة الأقصر من مدارس وإدارات ووحدات ومكاتب ومستوصفات صحية ومراكز الشباب والنوادى والإدارات التعليمية والتموينية والطب البيطرى والتضامن الاجتماعى والوحدات وقطاعات النظافة والأحياء والممشى السياحى والحملة الميكانيكية ومناطق الكاراتيه والمصارعة واللجان الرياضية، والبالغ عددهم 179 جهة فى نطاق مدينة الأقصر، وذلك بمناطق القباحى الغربى والشرقى ونجع الخطباء وبدران، والمطار والعوامية، ومنطقة الزناقطة، والكرنك القديم، مؤكدًا على أن هذه الحملات أسفرت عن إحالة المخالفين للشئون القانونية وتوقيع جزاءات رادعة

 

وأشار عبد الحميد الكيلانى – فى بيان صحفى - إلى استمرار جولات أعضاء الإدارة على مختلف المواقع والهيئات لضبط منظومة العمل وذلك تنفيذا لتكليفات العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر بمتابعة مستوى العمل وتقييم الأداء بمختلف الوحدات التابعة للمدينة، لافتًا إلى دور أعضاء التفتيش المالى والإدارى بمدينة الأقصر فى تشكيل اللجان، حيث تم تشكيل عدد 7 لجان وهى (لجنة حصر للمساحات الفضاء أسفل كوبرى أبو الجود - لجنة حصر جميع العاملين بمدينة الأقصر - لجنة استلام ملفات وعهد من أحد الموظفين بإدارة المشتريات - لجنة استلام المعديات الثلاثة من المستغل السابق وتسليمها إلى المستغل الحالى - لجنة وضع القيمة التقديرية وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالبايكات الخالية بسوق الخضار "السوق الجديد" لجنة وضع القيمة التقديرية وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة للمحلات أرقام "97، 98" بالسوق الحضرى - لجنة فحص 2 شكوى " تكليف من قبل النيابة الإدارية ".

 

وتوجه العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، بالشكر إلى مدير إدارة التفتيش المالى والإدارى بمدينة الأقصر والعاملين بالإدارة وذلك نظير الجهود المضنية المبذولة منهم للمساعدة على سير وانضباط العمل وتحرير محاضر بالمخالفات التى وجدوها أثناء تفتيشهم على الجهات المختلفة ومتابعتهم لسير العمل فى الجهات المعنية.


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