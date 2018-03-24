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تعليم الإسكندرية : تسليم 384 مدرسة كمقر إنتخابى غدا

السبت، 24 مارس 2018 01:29 م
تعليم الإسكندرية : تسليم 384 مدرسة كمقر إنتخابى غدا غرفة العمليات الرئيسية لمحافظة الإسكندرية





الإسكندرية جاكلين منير
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أكدت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية،أن هناك 384 مدرسة متخذة كمقر انتخابى تم تجهيز جميع اللجان بوسائل الإضاءة والنظافة، استعدادا للإنتخابات الرئاسية بعد غدا الاثنين.

وأوضحت المديرية فى بيان لها منذ قليل إنه تم إخلاء اللجان الفرعية بالدور الأرضى بالمدارس من الطاولات وتم توفير الاقفال و الرزات لتأمين الصناديق وكذا وسائل الإعاشة اللازمة لقوات التأمين، مشيرة إلى أنه سيتم تسليم اللجان غدا صباحا لرؤساء اللجان.

جاء ذلك عقب إنعقاد غرفة العمليات الرئيسية لمحافظة الإسكندرية اليوم بحضور اللواء هشام شادى سكرتير عام المحافظة وجميع الجهات التنفيذية المسئولة عن التجهيز للعملية الانتخابية للتأكد من استعداد كل جهة و توفيرها للاحتياجات الخاصة بالعملية الانتخابية وذلك للتسيير على المواطنين وتوفير احتياجات قوات تأمين المقار الانتخابية.

وخلال غرفة العمليات استعرضت كل جهة استعداداتها للعملية الانتخابية وقد قامت مديرية الصحة بالإسكندرية بالدفع ب 10 سيارات عيادات متنقلة مجهزة بجميع المستلزمات والادوية لاسعاف الحالات الطارئة والعاجلة مع تواجد فريق طبى متكامل من أطباء وتمريض لعلاج جميع الحالات وتقديم الرعاية الأولية والعاجلة، مع تحويل الحالات الخطرة لأقرب مستشفى لمكان تمركز سيارة العيادة المتنقلة لاستكمال العلاج.

وستكون أماكن تمركز العيادات المتنقلة  كالاتى العامرية بشارع الجمهورية،  سموحة بميدان فيكتور عما نويل، أمام كوبرى المندرة ،بالقرب من حى المنتزة أول،السيوف بالقرب من مجمع المدارس، مستشفى الحميات، الشاطبى بمدرسة محمد على، ميدان المنشية،المتراس بمجمع المدارس،  الدخيلة بشارع الجيش.

وأوضحت شركة كهرباء الإسكندرية بأنه تم المرور على جميع اللجان و مراجعة مصادر التغذية وصيانتها مع توفير فرق تدخل سريع متواجدة بجوار اللجان الانتخابية حسب التوزيع الجغرافى بقيادة مهندس من ذوى الخبرة بكل لجنة، هذا بالإضافة إلى غرفة العمليات المنعقدة بمقر شركة الكهرباء، كما أنه تم توفير مولدات باللجان العامة التى يتم بها الفرز بداية من اليوم الأول فى العملية الانتخابية وحتى انتهاء الفرز بالإضافة إلى وجود  من 2 إلى 3 مولد احتياطى سيتم الدفع بهم فى حالة الضرورة القصوى.

 

 

 


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