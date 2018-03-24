تعرف على نظام سعر تذكرة المترو بعدد المحطات وموعد تطبيقه × 9 معلومات

تعرف على نظام سعر تذكرة المترو بعدد المحطات وموعد تطبيقه × 9 معلوماتالسبت، 24 مارس 2018 05:11 م
البوابات الجديدة لمترو الانفاق
كتب رضا حبيشى
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يقدم "اليوم السابع" أهم 9 معلومات، عن نظام المحطات فى سعر تذكرة المترو، الذى تعتزم وزارة النقل تطبيقه وموعد تطبيقه فى السطور التالية:
1 ـبوابات المحطات ستكون جاهزة فنيا لتطبيقه بداية الشهر المقبل.
2 ـيستهدف تقسيم محطات خطوط المترو لقطاعات، بحيث يضم كل قطاع عدد محدد من المحطات.
3 ـكل قطاع سيكون بسعر مختلف.
4 ـسيتم ربط بوابات الدخول والخروج بكافة المحطات بشبكة تكنولوجية واحدة ابتداء من أول إبريل استعدادا لتطبيق نظام المحطات.
5 ـمتوقع تطبيق نظام العمل بالمحطات فى موعد أقصاه بداية يوليو المقبل، ولم يتم الاستقرار على يوم محدد لبدء التطبيق.
6 ـالدكتور هشام عرفات وزير النقل قال إنه سيتم تطبيقه بداية يوليو المقبل، ثم عاد وقال سيتم تطبيق أول مايو المقبل، لكن الفعلى لم يتم الاستقرار على يوم محدد حتى الآن لبدء تطبيق هذا النظام.
7ـتطبيق نظام المحطات سيتضمن زيادة فى قيمة سعر التذكرة، حيث ستكون أقل شريحة أو قطاع بجنيهين.
8ـسيحاسب الراكب وفق عدد القطاعات أو المجموعات من المحطات التى سيستقلها، حيث كل مجموعة سيكون لها سعر محدد.
9ـهذا النظام سيجرى تطبيقه سواء على مستخدمى الكارت الذكى أو تذاكر الرحلة الواحدة.
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عدد الردود 0
بواسطة:
محمد نور
منشكريييييين
شكرا يارضا على المعلومات الوافية والمفيدة دى ياراجل افضت وافدت