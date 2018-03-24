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تعرف على نظام سعر تذكرة المترو بعدد المحطات وموعد تطبيقه × 9 معلومات

السبت، 24 مارس 2018 05:11 م
تعرف على نظام سعر تذكرة المترو بعدد المحطات وموعد تطبيقه × 9 معلومات البوابات الجديدة لمترو الانفاق





كتب رضا حبيشى
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يقدم "اليوم السابع" أهم 9 معلومات، عن نظام المحطات فى سعر تذكرة المترو، الذى تعتزم وزارة النقل تطبيقه وموعد تطبيقه فى السطور التالية:

 

1 ـ

بوابات المحطات ستكون جاهزة فنيا لتطبيقه بداية الشهر المقبل.

2 ـ

يستهدف تقسيم محطات خطوط المترو لقطاعات، بحيث يضم كل قطاع عدد محدد من المحطات.

3 ـ

كل قطاع سيكون بسعر مختلف.

4 ـ

سيتم ربط بوابات الدخول والخروج بكافة المحطات بشبكة تكنولوجية واحدة ابتداء من أول إبريل استعدادا لتطبيق نظام المحطات.

5 ـ

متوقع تطبيق نظام العمل بالمحطات فى موعد أقصاه بداية يوليو المقبل، ولم يتم الاستقرار على يوم محدد لبدء التطبيق.

6 ـ

الدكتور هشام عرفات وزير النقل قال إنه سيتم تطبيقه بداية يوليو المقبل، ثم عاد وقال سيتم تطبيق أول مايو المقبل، لكن الفعلى لم يتم الاستقرار على يوم محدد حتى الآن لبدء تطبيق هذا النظام.

تطبيق نظام المحطات سيتضمن زيادة فى قيمة سعر التذكرة، حيث ستكون أقل شريحة أو قطاع بجنيهين.

سيحاسب الراكب وفق عدد القطاعات أو المجموعات من المحطات التى سيستقلها، حيث كل مجموعة سيكون لها سعر محدد.

هذا النظام سيجرى تطبيقه سواء على مستخدمى الكارت الذكى أو تذاكر  الرحلة الواحدة.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد نور

منشكريييييين

شكرا يارضا على المعلومات الوافية والمفيدة دى ياراجل افضت وافدت

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