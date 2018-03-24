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تعرف على مخالفة السباق على الطرق وحيازة رخصة منتهية وفقا لقانون المرور

السبت، 24 مارس 2018 06:30 ص
تعرف على مخالفة السباق على الطرق وحيازة رخصة منتهية وفقا لقانون المرور المرور - أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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تضمن قانون المرور الجديد مجموعة من المواد والعقوبات حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، وإلزام قائدى المركبات بها للحد من الحوادث، ومنها:

 

السباق على الطرق

 

ألزمت الشريحة الخامسة من قانون المرور الجديد فى حالة ارتكاب مخالفة صارخة التسابق أعلى الطريق يتم من خلالها خصم 5 نقاط مرورية، مع تعليق رخصة القيادة لحين الحصول على دورة فى التوعية المرورية وإتمامها بأحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة لمدة 10 أيام، بمعدل 5 ساعات يوميًا، مع التحفظ على المركبة لمدة أسبوعين وفى حالة ثبوت الواقعة لا تقل الغرامة عن 4000 ولا تزيد عن 8000 جنيه.

 

القيادة برخصة منتهية على الطرق

 

أقرها القانون ضمن الشريحة الثالثة وفيها خصم 3 نقاط من السائق، ثم دفع غرامة من 500 إلى 1000 جنيه أو الحبس فى مدة لا تزيد عن شهر أو الالتزام بهاتين العقوبتين ويجوز فيها التصالح.

 


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