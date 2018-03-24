تعرف على سبب اختيار السبت الأخير من شهر مارس للاحتفال عالميًا بساعة الأرض







كتبت آية دعبس

فى الاحتفالية العالمية رقم 11 بساعة الأرض، تشارك مصر اليوم السبت، بإطفاء أنوار أبرز معالمها السياحية لمدة ساعة من 8:30 وحتى 9:30 مساء، وذلك بهدف تعزيز الوعى بأهمية اتخاذ خطوات جادة للحد من معدلات الاستهلاك ووقف الهدر فى الموارد من خلال تغيير ممارساتنا اليومية لتقليل التأثيرات البيئية، مما يساهم فى انخفاض مستوى انبعاثات الكربون التى تعدُّ واحدة من أكبر التحديات التى تواجه العالم.

ومنذ انطلقت المبادرة العالمية لإطفاء الأنوار، والمعروفة بـ"ساعة الأرض"، من سيدنى باستراليا عام 2007، عندما قام سكانها بإطفاء الأنوار فى المنازل والأماكن العامة، بمشاركة أكثر من مليونى شخص من سكان المدينة، تم اختيار يوم السبت الأخير من شهر مارس من كل عام، للاحتفال عالميًا بساعة الأرض، وذلك نظرًا لأن هذا التوقيت أقرب ما يكون لما يعرف "بالاعتدال الربيعى، أى تساوى الليل والنهار".

وبدأت مشاركتها فى ساعة الأرض، منذ عام 2009 لتنضم إلى مصاف 88 دولة و4000 مدينة و929 معلمًا من المعالم الشهيرة حول العالم أطفأت أنوارها فى ساعة الأرض، تضامنًا مع كوكب الأرض لحمايته من الآثار السلبية الخطيرة للاحتباس الحرارى وتغيرات المناخ، وفى عام 2017 وصل عدد الدول المشاركة فى المبادرة إلى 180 دولة بإطفاء أنوار أكثر من 12000 معلم وموقع، كما شارك 2.5 مليار شخص حول العالم.