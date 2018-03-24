video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 مارس 2018 05:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على سبب اختيار السبت الأخير من شهر مارس للاحتفال عالميًا بساعة الأرض

السبت، 24 مارس 2018 04:30 ص
تعرف على سبب اختيار السبت الأخير من شهر مارس للاحتفال عالميًا بساعة الأرض احتفالية ساعة الأرض - أرشيفية





كتبت آية دعبس
إضافة تعليق

فى الاحتفالية العالمية رقم 11 بساعة الأرض، تشارك مصر اليوم السبت، بإطفاء أنوار أبرز معالمها السياحية لمدة ساعة من 8:30 وحتى 9:30 مساء، وذلك بهدف تعزيز الوعى بأهمية اتخاذ خطوات جادة للحد من معدلات الاستهلاك ووقف الهدر فى الموارد من خلال تغيير ممارساتنا اليومية لتقليل التأثيرات البيئية، مما يساهم فى انخفاض مستوى انبعاثات الكربون التى تعدُّ واحدة من أكبر التحديات التى تواجه العالم.

 

ومنذ انطلقت المبادرة العالمية لإطفاء الأنوار، والمعروفة بـ"ساعة الأرض"، من سيدنى باستراليا عام 2007، عندما قام سكانها بإطفاء الأنوار فى المنازل والأماكن العامة، بمشاركة أكثر من مليونى شخص من سكان المدينة، تم اختيار يوم السبت الأخير من شهر مارس من كل عام، للاحتفال عالميًا بساعة الأرض، وذلك نظرًا لأن هذا التوقيت أقرب ما يكون لما يعرف "بالاعتدال الربيعى، أى تساوى الليل والنهار".

 

وبدأت مشاركتها فى ساعة الأرض، منذ عام 2009 لتنضم إلى مصاف 88 دولة و4000 مدينة و929 معلمًا من المعالم الشهيرة حول العالم أطفأت أنوارها فى ساعة الأرض، تضامنًا مع كوكب الأرض لحمايته من الآثار السلبية الخطيرة للاحتباس الحرارى وتغيرات المناخ، وفى عام 2017 وصل عدد الدول المشاركة فى المبادرة إلى 180 دولة بإطفاء أنوار أكثر من 12000 معلم وموقع، كما شارك 2.5 مليار شخص حول العالم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

5 معلومات لا تعرفها عن ساعة الأرض.. يشارك بها 1.8 مليار شخص حول العالم

غدًا.. مصر تشارك العالم فى "ساعة الأرض" بإطفاء أنوار المعالم السياحية

ساعة الارض

الاحتباس الحرارى

تغيرات المناخ

وزارة البيئة




لا تفوتك
CNN: منتخب مصر قوة لا يستهان بها فى كأس العالم 2018

CNN: منتخب مصر قوة لا يستهان بها فى كأس العالم 2018

بدء الصمت الانتخابى وحظر الدعاية لمرشحى الرئاسة

بدء الصمت الانتخابى وحظر الدعاية لمرشحى الرئاسة

لماذا أصدر تنظيم الحمدين قائمة إرهاب؟.. مؤسس المخابرات القطرية: مناورة ساذجة من أمير التطرف.. أستاذ علوم سياسية: لغسل يده من الإرهاب قبل اللقاء المرتقب مع ترامب.. وخبراء: العالم سُيكذبها

لماذا أصدر تنظيم الحمدين قائمة إرهاب؟.. مؤسس المخابرات القطرية: مناورة ساذجة من أمير التطرف.. أستاذ علوم سياسية: لغسل يده من الإرهاب قبل اللقاء المرتقب مع ترامب.. وخبراء: العالم سُيكذبها

انتخابات الرئاسة 2018.. القضاة يتسلمون مظاريف الاقتراع للتوجه إلى لجانهم الفرعية بالمحافظات.. الهيئة الوطنية للانتخابات: غدا بدء الصمت الانتخابى وتوقف دعاية المرشحين.. وتؤكد:لجان رصد المخالفات لم تتلقى أى شكاوى

انتخابات الرئاسة 2018.. القضاة يتسلمون مظاريف الاقتراع للتوجه إلى لجانهم الفرعية بالمحافظات.. الهيئة الوطنية للانتخابات: غدا بدء الصمت الانتخابى وتوقف دعاية المرشحين.. وتؤكد:لجان رصد المخالفات لم تتلقى أى شكاوى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ارتفاع الطلب على تذاكر الطيران لمصر لـ13% خلال أسبوع

ارتفاع الطلب على تذاكر الطيران لمصر لـ13% خلال أسبوع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة