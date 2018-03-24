تعرف على خطة البحيرة لاستقبال الوفود السياحية لبرنامج مسار العائلة المقدسة







البحيرة - جمال أبو الفضل وناصر جودة

أكدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، على تكثيف الاستعدادات الخاصة باستقبال الوفود السياحية بمنطقة وادى النطرون ضمن برنامج مسار العائلة المقدسة.

وأضافت أن هناك خطة متكاملة لتطوير جميع المرافق بمركز وادى النطرون بما فيها الأديرة القبطية، التى تعد الرحلة الثالثة من مسيرة العائلة المقدسة وتضم 4 أديرة قبطية وهم دير الأنبا بيشوى والبراموس والسريان والأنبا مقار.

وأوضحت محافظ البحيرة فى تصريحات خاصة ل “اليوم السابع أنه تم عقد عدة إجتماعات تنسيقية مع القيادات التنفيذية والرقابية بالمحافظة لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستقبال وفود مسار العائلة المقدسة بمشاركة اللواء علاء يوسف مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة والدكتور عادل الجندى مسئول العلاقات الدولية بالمكتب الفنى بوزارة السياحة.

وأضافت محافظ البحيرة أن خطة المحافظة فى هذا الشأن تتضمن تصميم لافتات دعائية للبرنامج السياحى على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى وتشجير مداخل مدينة وادى النطرون بأشجار النخيل ورفع كفاءة الإنارة بمركز وادى النطرون بالكامل ورفع كفاءة مصادر مياه الشرب وازدواج الطرق الحيوية المؤدية لمنطقة الأديرة، لافتة إلى إنشاء مناطق خدمية للسياح الأجانب اللذين يبلغ عددهم 200 ألف سائح من مختلف أنحاء العالم تشمل أماكن ترفيهية وخدمات طبية وكافيهات ومطاعم عالمية على مستوى عال.

وأشارت محافظ البحيرة إلى أن خطة المحافظة تشمل ايضا إقامة فندقين بالقرب من دير البراموس بوادى النطرون يضم كل منهما شاليهات وموتيلات ونقاط تجارية وفندقية بالإضافة إلى إنشاء دورات مياه عامة ومراكز تأمين شرطية.

وقالت محافظ البحيرة إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة السياحة لتطوير مواقع العائلة المقدسة بمنطقة الأديرة بوادى النطرون بتكلفة 250 مليون جنيه بالإضافة إلى الدعم المقدم من المحافظة.

كما تم تشكيل لجنة موسعة تضم جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية لخدمة وتأمين وفود مسار العائلة المقدسة وكذلك تدعيم المستشفيات ونقاط الإسعاف بالمنطقة وتوفير وسائل المواصلات السياحية وإقامة تجمعات مركزية مؤمنة على طول الطريق بين الأديرة وإنشاء خزان استراتيجى لمياه الشرب.



محافظ البحيرة تتفقد اديرة وادى النطرون



تطوير جميع الخدمات المؤدية لاديرة وادى النطرون



محافظ البحيرة تجتمع مع القيادات القبطية