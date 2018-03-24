تعرف على خدمات تنمية الصادرات وطرق الاستفادة منها فى 12 نقطة







كتب إسلام سعيد

بعد أن قررت وزارة التجارة والصناعة، توحيد جميع هيئات خدمة المصدرين فى هيئة واحدة - هيئة تنمية الصادرات - يقدم "اليوم السابع" للمصدرين طريقة التعرف على الخدمات التى تتيحها الهيئة لهم وطرق الاستفادة منها.

وتعد هيئة تنمية الصادرات والتى تم إطلاقها العام الماضى 2017 الكيان الوحيد الذى يضم كافة الجهات المعنية بالتصدير، وتستهدف زيادة معدلات الصادرات والترويج لها عبر طرق الترويج الإلكترونى والمعارض الخارجية والبعثات الترويجية وتنظيم لقاءات توفيق الأعمال، كما تعمل على بناء وتطوير القدرات التصديرية من خلال التدريب والدعم الفنى.

أهم خدمات هيئة تنمية الصادرات:



- إعداد الخطط لتنفيذ استراتيجيات وسياسات تنمية الصادرات ومتابعة تنفيذها، ودراسة كافة معوقات القطاع التصديرى والعمل على تذليلها من خلال تبسيط الإجراءات التصديرية.

- تنسيق وتنظيم ووضع خطط المشاركة المصرية فى المعارض الدولية، البعثات التجارية الترويجية للأسواق الخارجية، اجتماعات توفيق الاعمال والتشبيك وبعثات المشترين

- بناء وتنمية القدرات التصديرية للمصدرين المصرين من خلال وضع وتقديم برامج الدعم الفنى وتطوير جاهزية المنشآت للتصدير والتى تتضمن الخدمات الاستشارية وخدمات التأهيل والتدريب والمطابقة مع المعايير والمواصفات وإشتراطات التسجيل الدولية.

- وضع وتقديم برامج زيادة الوعى وتعريف القطاع التصديرى بإجراءات التصدير، اللوائح المنظمة والمتطلبات الجمركية فى الدول المستوردة وكذلك التفضيلات والمميزات الجمركية وغير الجمركية والخدمية فى الأسواق الخارجية بالتعاون مع الجهات المعنية.

طرق الاستفادة من خدمات الهيئة:



حددت الهيئة عبر موقع إليكترونى تم إطلاقه رسميا فى نوفمبر الماضى عدة خدمات يمكن الوصول إليها عبر بوابة الصادرات المصرية، وتتيح الهيئة عبر تبويبات الموقع الخدمات الآتية:

- اختبر جاهزيتك للتصدير

- ادرس الأسواق الخارجية

- طور قدرتك التصديرية

- النــفاذ إلى الأســـــواق.

- طلـــب تســـعيرة مــنتج

- خطة المعارض الدولية والبعثات التجارية

- طلب لقاءات توفيق الأعمال.

- تعرف على المنتجات المصرية.