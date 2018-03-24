video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 مارس 2018 06:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على خدمات تنمية الصادرات وطرق الاستفادة منها فى 12 نقطة

السبت، 24 مارس 2018 05:00 ص
تعرف على خدمات تنمية الصادرات وطرق الاستفادة منها فى 12 نقطة هيئة تنمية الصادرات





كتب إسلام سعيد
إضافة تعليق

بعد أن قررت وزارة التجارة والصناعة، توحيد جميع هيئات خدمة المصدرين فى هيئة واحدة - هيئة تنمية الصادرات - يقدم "اليوم السابع" للمصدرين طريقة التعرف على الخدمات التى تتيحها الهيئة لهم وطرق الاستفادة منها.

 

وتعد هيئة تنمية الصادرات والتى تم إطلاقها العام الماضى 2017 الكيان الوحيد الذى يضم كافة الجهات المعنية بالتصدير، وتستهدف زيادة معدلات الصادرات والترويج لها عبر طرق الترويج الإلكترونى والمعارض الخارجية والبعثات الترويجية وتنظيم لقاءات توفيق الأعمال، كما تعمل على بناء وتطوير القدرات التصديرية من خلال التدريب والدعم الفنى.

 

أهم خدمات هيئة تنمية الصادرات:
 

- إعداد الخطط لتنفيذ استراتيجيات وسياسات تنمية الصادرات ومتابعة تنفيذها، ودراسة كافة معوقات القطاع التصديرى والعمل على تذليلها من خلال تبسيط الإجراءات التصديرية.

- تنسيق وتنظيم ووضع خطط المشاركة المصرية فى المعارض الدولية، البعثات التجارية الترويجية للأسواق الخارجية، اجتماعات توفيق الاعمال والتشبيك وبعثات المشترين

- بناء وتنمية القدرات التصديرية للمصدرين المصرين من خلال وضع وتقديم برامج الدعم الفنى وتطوير جاهزية المنشآت للتصدير والتى تتضمن الخدمات الاستشارية وخدمات التأهيل والتدريب والمطابقة مع المعايير والمواصفات وإشتراطات التسجيل الدولية.

- وضع وتقديم برامج زيادة الوعى وتعريف القطاع التصديرى بإجراءات التصدير، اللوائح المنظمة والمتطلبات الجمركية فى الدول المستوردة وكذلك التفضيلات والمميزات الجمركية وغير الجمركية والخدمية فى الأسواق الخارجية بالتعاون مع الجهات المعنية.

 

طرق الاستفادة من خدمات الهيئة:
 

حددت الهيئة عبر موقع إليكترونى تم إطلاقه رسميا فى نوفمبر الماضى عدة خدمات يمكن الوصول إليها عبر بوابة الصادرات المصرية، وتتيح الهيئة عبر تبويبات الموقع الخدمات الآتية:

- اختبر جاهزيتك للتصدير

- ادرس الأسواق الخارجية

- طور قدرتك التصديرية

- النــفاذ إلى الأســـــواق.

- طلـــب تســـعيرة مــنتج

- خطة المعارض الدولية والبعثات التجارية

- طلب لقاءات توفيق الأعمال.

- تعرف على المنتجات المصرية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رسميًا.. هيئة تنمية الصادرات تطلق بوابتها الإلكترونية "أنا مصدر"

هيئة تنمية الصادرات

موقع تنمية الصادرات

اخبار الاقتصاد

الفرص التصديرية

الهيئة العامة لتنمية الصادرات




لا تفوتك
CNN: منتخب مصر قوة لا يستهان بها فى كأس العالم 2018

CNN: منتخب مصر قوة لا يستهان بها فى كأس العالم 2018

بدء الصمت الانتخابى وحظر الدعاية لمرشحى الرئاسة

بدء الصمت الانتخابى وحظر الدعاية لمرشحى الرئاسة

لماذا أصدر تنظيم الحمدين قائمة إرهاب؟.. مؤسس المخابرات القطرية: مناورة ساذجة من أمير التطرف.. أستاذ علوم سياسية: لغسل يده من الإرهاب قبل اللقاء المرتقب مع ترامب.. وخبراء: العالم سُيكذبها

لماذا أصدر تنظيم الحمدين قائمة إرهاب؟.. مؤسس المخابرات القطرية: مناورة ساذجة من أمير التطرف.. أستاذ علوم سياسية: لغسل يده من الإرهاب قبل اللقاء المرتقب مع ترامب.. وخبراء: العالم سُيكذبها

انتخابات الرئاسة 2018.. القضاة يتسلمون مظاريف الاقتراع للتوجه إلى لجانهم الفرعية بالمحافظات.. الهيئة الوطنية للانتخابات: غدا بدء الصمت الانتخابى وتوقف دعاية المرشحين.. وتؤكد:لجان رصد المخالفات لم تتلقى أى شكاوى

انتخابات الرئاسة 2018.. القضاة يتسلمون مظاريف الاقتراع للتوجه إلى لجانهم الفرعية بالمحافظات.. الهيئة الوطنية للانتخابات: غدا بدء الصمت الانتخابى وتوقف دعاية المرشحين.. وتؤكد:لجان رصد المخالفات لم تتلقى أى شكاوى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ارتفاع الطلب على تذاكر الطيران لمصر لـ13% خلال أسبوع

ارتفاع الطلب على تذاكر الطيران لمصر لـ13% خلال أسبوع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة