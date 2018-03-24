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تعرف على أبرز 7 أرقام عن البنوك المصرية ودورها فى التنمية

السبت، 24 مارس 2018 08:00 ص
تعرف على أبرز 7 أرقام عن البنوك المصرية ودورها فى التنمية البنك المركزى المصرى





كتب أحمد يعقوب
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تعد البنوك، أحد أبرز دعائم الاقتصاد المصرى، لقدرتها على الصمود أمام الأزمات وتمويل التنمية، والحفاظ على معدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوزها للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهى رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، إلى جانب دعم السيولة فى البورصة المصرية عن طريق طرح 3 بنوك ضمن برنامج الطروحات الحكومية، ويرصد "اليوم السابع" أبرز 7 أرقام عن البنوك المصرية فى هذا التقرير.

 

* 3.2 تريليون – ألف مليار - جنيه إجمالى ودائع المصريين بالبنوك.

 

* 38 بنكًا عدد البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية تشمل بنوك عامة وخاصة وأجنبية.

 

* 45% نسبة القروض إلى الودائع وهو ما يتيح السيولة كافية لتمويل كافة أحجام وأنواع المشروعات.

 

* 111 ألف موظف عدد العاملين بالجهاز المصرفى المصرى.

 

* 10701 ماكينة صراف آلى تتبع البنوك العاملة فى السوق المحلية.

 

* البنك الأهلى المصرى أكبر البنوك المصرية من حيث حجم الودائع بتريليون - ألف مليار - جنيه تمثل نحو 30% من ودائع بنوك مصر.

 

* البنك الزراعى المصرى أكبر البنوك العاملة فى مصر من حيث شبكة الفروع بـ1210 فروع.

 


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