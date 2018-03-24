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"تضامن الإسكندرية": حصر المصابين والوفيات فى حادث الانفجار لصرف التعويضات

السبت، 24 مارس 2018 02:56 م
"تضامن الإسكندرية": حصر المصابين والوفيات فى حادث الانفجار لصرف التعويضات محمد كمال حجاجى وكيل تضامن الإسكندرية





الإسكندرية - جاكلين منير
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أكد محمد كمال حجاجى،وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالإسكندرية،أنه تم حصر المصابين والوفيات ونقلهم الى مستشفى القوات المسلحه بمصطفى كامل. 

وأشار حجاجى فى بيان له إنه ما زال فريق من المديرية يتابع المصابين والوفيات بمستشفى القوات المسلحه حتى يتم الوقوف على آخر البيانات والتطورات أولا بأول.

وأوضح حجاجى أنه طبقا لذلك سيتم انتظار البيان الاحصائى النهائى وفى ضوئه يتم اصدار التعليمات اللازمة فى هذا الشأن لصرف التعويضات لأسر الضحايا والشهداء وإتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.

وقال حجاجى إن فريق الإغاثة بالمديرية وفريق الإغاثة بمؤسسة التكافل الإجتماعى بالإسكندرية والهلال الاحمر وفريق عمل المديرية انتقلوا إلى موقع الحادث وما زالت غرفة العمليات منعقدة بديوان عام المديرية بالإسكندرية.

 

 

 

 

 


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