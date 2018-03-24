تشديدات أمنية حول مقرات لجان الانتخابات بشمال سيناء







شمال سيناء - محمد حسين

شددت قوات الأمن بشمال سيناء إجراءات الحراسة حول مقرات لجان الاقتراع التى ستشهد التصويت بانتخابات الرئاسة 2018، المقرر إجراؤها الأسبوع الجارى، وأغلقت القوات عقب تسلمها اللجان ومحيطها بحواجز حديدية.

وقال مصدر أمنى بشمال سيناء لـ"اليوم السابع"، إن كافة اللجان المقرر إجراء انتخابات بها مؤمنة بشكل تام، مشيرًا إلى أن قوات التأمين تسلمتها من المحافظة بعد تجهيزها بالتعاون مع الجهات التنفيذية المعنية من تجهيزها وإعدادها للعملية الانتخابية.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات فى محافظة شمال سيناء بـ11 لجنة عامة و49 مركزا انتخابيا و61 لجنة فرعية موزعة على مختلف أنحاء المحافظة، ومن لهم حق التصويت 250 ألف و605 ناخبا.