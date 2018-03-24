تسليم لجان انتخابات الشرقية والقليوبية والسويس لقوات التأمين







المحافظات –فتحية الديب – سيد نون - نيفين طه

انتهت محافظة القليوبية، من استعدادتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2018 بجميع المقار الانتخابية على مستوى المحافظة، حيث تم تجهيز صناديق الاقتراع بكافة اللجان بمدن ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى تجهيز استراحات المستشارين وتزويدها بجميع الإحتياجات اللازمة، حيث يبلغ إجمالى عدد الناخبين بلغ 3 مليون و39 ألف ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام 546 مقرا انتخابيا بنطاق المحافظة.

وأعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، أنه أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراجعة سيارات الإسعاف والإطفاء والإطمئنان على جاهزيتها فى نقاط التمركزات الخاصة بها لمواجهة أى طارئ وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة المدنية والمكلفة بعملية تأمين الانتخابات على مدار الثلاث أيام.

كما تم رفع درجة الاستعداد بكل مركز ومدينة وإلغاء الإجازات لرؤساء المراكز والمدن وتواجد كل مسؤول بنطاق مركزه للتأكد من جاهزية المقار الانتخابية ورفع كفاءتها وتوفير مصدر دائم للكهرباء وآخر للطوارئ وتوفير خط تليفون وتجهيز أماكن مبيت قوات التأمين التابعة للقوات المسلحة والشرطة.

كما شدد المحافظ على ضرورة توفير إنشاء مظلة أمام كل مركز انتخابى لحماية الناخبين من الشمس وتوفير كرسي متحرك لكبار السن .

و تسليم المراكز الانتخابية اعتباراً من يوم السبت لقوات التأمين من القوات المسلحة والجيش لتنفيذ إجراءات التعقيم والتي تشمل تأمين المقار "الفصول المدرسية أمنياً" .

كما قرر المحافظ تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية بكل مركز ومدينة وحي لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الــ 24 ساعة وذلك خلال أيام الانتخابات لتلقي أي شكاوي والعمل على حلها في أسرع وقت.

وفى محافظة الشرقية، تم تسلميم مقار اللجان الانتخابية بمختلف المراكز؛ استعدادًا للانتخابات الرئاسية التي تُجرى أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.

يذكر أن إجمالى عدد الناخبين 4 ملايين و132 ألفا و628 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام 1032 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1149 لجنة فرعية.

ومن جانبه، أعلن الدكتور حسام أبو ساطي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جاهزية المستشفيات بنطاق المحافظة، وكذا توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة وأكياس الدم ومشتقاته، فضلًا عن زيادة تواجد الأطباء والتمريض بالمستشفيات ومنع الإجازات والراحات وتكوين فرق الانتشار السريع أثناء فترة الانتخابات.

فى سياق متصل، أعلنت ميرفت فهمى، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، أنه تم الانتهاء من إعداد وتجهيز 9 مقرات انتخابية من وحدات التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية بمراكز "الزقازيق، وههيا، وديرب نجم، ومنيا القمح، ومشتول السوق".

كما قامت قوات الأمن بمحافظة السويس بالاستنفار الأمنى الكامل داخل المحافظة وفى محيط المنشآت الحيوية والأمنية لتامين المحافظة خلال الانتخابات الرئاسية.

وتفقد اللواء محمد جاد مدير أمن السويس قوات التأمين المكلفة بتأمين المنشآت الحيوية والطرق والمتواجدة بكمائن آنية بطرق السويس - القاهرة وطريق العين السخنة وطريق الإسماعلية وطريق السويس- سيناء.

وأكد مصدر أمنى، قيام اللواء محمد جاد مدير أمن السويس بالاجتماع بالقيادات الأمنية والضبط استعدادا لتأمين انتخابات الرئاسة.

وقال اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، أن يتم حاليا تنفيذ خطة أمنية كاملة لتامين محافظة السويس بالكامل.

وأضاف مدير أمن السويس، أن رجال الشرطة بالسويس متواجدون طوال الـ 24 ساعة فى الشارع لتأمين المواطنين والمنشآت الحيوية ومن بينها الشركات والموانئ، كما تم وضع خطة امنيه بالتعاون مع قوات الجيش لتأمين اللجان الانتخابية.