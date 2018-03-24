تحرير 740 مخالفة مرورية وضبط 5 سائقين لتعاطيهما المخدرات خلال حملة مرورية بمطروح

مطروح _ حسن مشالي

نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 740 مخالفة مرورية وتحصيل 6 ألاف و 200 جنيه غرامات فورية وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة.

قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفي، أن الحملات المرورية تمركزت في عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفوري في 52 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

كما تم أخذ عينات عشوائية من 25 من قائدي السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطي 5 من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضهما على النيابة العامة وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.

كما تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح ، من تنفيذ تنفيذ 94 حكما قضائيا وفحص 25 مشتبها فيهم ومسجلين خطر خلال حملة أمنية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير امن مطروح، إخطاراً بتمكن الحملة من فحص 17 مشتبها فيهم و 8 مسجلين خطر، وتنفيذ حكم في قضية جنائية، و 45 حكم جزئي و 4 أحكام مستأنفة و39 حكم بغرامات و5مخالفات جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية