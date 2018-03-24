تحرير 1029 مخالفة مرورية وضبط 17 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات بالبحيرة

تحرير 1029 مخالفة مرورية وضبط 17 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات بالبحيرةالسبت، 24 مارس 2018 11:12 ص
حملة أمنية - أرشيفية
البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، اليوم السبت، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون الذين يشكلون بؤرا إجرامية، وضبط حائزى ومتاجرى الأسلحة والمخدرات والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.
أسفرت الحملة عن تحرير 1029 مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية.
وكما تمكنت الحملة عن ضبط هاربين من تنفيذ 1487 حكم قضائية بالحبس وضبط 17 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات.
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