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السبت، 24 مارس 2018 07:57 م
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تحرير 1014 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

السبت، 24 مارس 2018 07:04 م
تحرير 1014 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرورية - أرشيفية





الإسماعيلية - صبرى غانم
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نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

 

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبد النبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1014 مخالفة مرورية متنوعة وشملت 327 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125 "و30 مخالفة إزالة ملصقات و32 مخالفة انتظار خاطئ وحجز 8 سيارات و123 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و42 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 21 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و36 رخصة لمخالفة البيئة و72 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 29 رخصة لمخالفة خط السير و38 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و33 مخالفة عدم صلاحية الأنوار وسحب 56 رخصة للسير يسار الطريق.

 

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 40 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و37 مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق" و41 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و49 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

 


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