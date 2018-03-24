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تجهيز 715 لجنة فرعية لاستقبال 3 ملايين و227 ألف مواطن بالمنيا فى الانتخابات

السبت، 24 مارس 2018 12:59 م
تجهيز 715 لجنة فرعية لاستقبال 3 ملايين و227 ألف مواطن بالمنيا فى الانتخابات عصام البديوى محافظ المنيا





المنيا- حسن عبد الغفار
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أعلن عصام البديوى محافظ المنيا ، أن إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت فى انتخابات الرئاسة  داخل نطاق المحافظة 3 مليون و227 ألف و180 مواطن مقسمين على عدد 13 لجنة عامة بإجمالي 586 مركز انتخابي وبإجمالي لجان فرعية يبلغ عددها 715 لجنة انتخابية.

وقال المحافظ فى بيان له، إنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة والوحدات المحلية الواقعة بنطاق المحافظة وكذلك مديريات الخدمات والشركات والهيئات وكافة الجهات المنوطة بالعملية الانتخابية حيث ستبدأ أعمالها قبل إجراء الانتخابات لمتابعة توزيع قوات التأمين ومتابعة سير الانتخابات مع الساعات الأولي وتلقي أية شكاوي والتعامل معها فوراً وتحقيق تواصل مستمر ولحظي مع جميع المراكز الانتخابية داخل نطاق المحافظة

ومن ناحيته قال محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن عدد المدارس التى تم تخصيصها كمقرات انتخابية لاستقبال الناخبين بدءا من الاثنين حتى الاربعاء المقبل 550 مدرسة ، مضيفا أن تلك المدارس فقط طلابها يحصلون على الإجازة ، موضحا أن المديرية وفرت عدد من المدارس فترات مسائية للطلاب حتى لا يحرموا من الدراسة خلال أيام الانتخابات ، وأن المدارس التى لم يتم توفير فترات نسائية لها سوف يقوم المدرسين بتقديم حصص تعويضية عن الأيام الثلاثة.

وأوضح عزب أن تسليم المقرات الانتخابية يبدأ من الغد صباحا خاصة فى المناطق القريبة ، بينما تم تسليم عدد من المدارس فى المناطق النائية.

وفى نفس السياق تعقد اللجنة المشرفة على الانتخابات اجتماعا مع القضاه المشرفين على العملية الانتخابية.

 


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