تجديد حبس 3 عمال متهمين بسرقة مخزن تابع لمكتب بريد العياط

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس 3 عمال خردوات 15يوما، على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة مخزن تابع لمكتب بريد العياط.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، عن تفاصيل تورط 3 عمال فى سرقة بعض الأوراق والمستندات من داخل مخزن تابع لمكتب بريد العياط، حيث تبين أن المتهمين الثلاثة يعملون فى جمع القمامة وبيع الخردوات، وأنهم تسللوا يوم الواقعة إلى المخزن، وتمكنوا من كسر القفل الخاص به، واستولى على عدد ضخم من الأوراق والمستندات القديمة الخاصة بالمكتب.

وتابعت التحقيقات، أن المتهمين استولى على الأوراق من أجل بيعها للمطاعم والمحال التجارية، وأن أحد كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط المكان التقطت وجه أحد المتهمى، وبالتحرى تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف بالاشتراك مع اثنين آخرين هاربين باقتحام المخزن وسرقة الأوراق.

وأضافت التحقيقات، أنه طبقاً للمعلومات التى وردت للأمن، والتى أدلى بها المتهم، تم تحديد رصد باقى المتهمين، وفور صدور قرار من النيابة بضبطهم وإحضارهم، خرجت قوة أمنية تمكنت من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بالاشتراك مع الأولى فى عملية السرقة، واعترفوا بمكان إخفائهم المسروقات، التى تمت استعادتها بمعرفة رجال الأمن.