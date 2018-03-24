تجديد حبس متهمين بمديرية الشباب والرياضة 15يوما بقضية مخالفات نادى الزمالك

تجديد حبس متهمين بمديرية الشباب والرياضة 15يوما بقضية مخالفات نادى الزمالكالسبت، 24 مارس 2018 03:05 م
نادى الزمالك-أرشيفية
كتبت أمنيةالموجي
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جدد المستشار محمد البرلسي المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، حبس أحمد زكي محمد محجوب مدير الشئون القانونية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وعماد محمد طه وكيل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في شأن المخالفات المالية المتعلقة بنادي الزمالك.
كان ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، قد تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة فى شأن وقائع تتعلق بفتح مجلس إدارة النادى الحالى حسابات مصرفية شخصية، وإيداع أموال النادى بتلك الحسابات على نحو يخالف أحكام القانون.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد قررت تشكيل لجنة من المختصين من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية، لإدارة الشئون المالية لنادي الزمالك، وذلك لحين انتهاء التحقيقات التى تباشرها النيابة، وضبط كافة سجلات حركة خزينة نادى الزمالك، وكافة مستندات حسابات النادى، وحصر كافة المبالغ المالية الموجودة بالخزينة.
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