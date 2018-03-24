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تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل والصيانة

السبت، 24 مارس 2018 09:17 ص
تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل والصيانة مطار القاهرة - صورة أرشيفية





كتب أحمد حمادة
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شهد مطار القاهرة الدولى صباح اليوم، السبت، تأخر إقلاع 3 رحلات دولية بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.

 

قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولى إن رحلة خطوط طيران العربية 9621 المتجهة إلى الشارقة تأخرت عن موعد إقلاعها المقرر بجدول التشغيل لمدة ساعتين بسبب أعمال الصيانة.

 

وأضافت المصادر أن رحلتى الخطوط التركية 6469، 693 المتجهتين إلى اسطنبول تأخرا عن موعد إقلاعهما المقرر بالجدول لمدة 3 ساعات وساعتين بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.


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